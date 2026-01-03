ONLINE: Ukrajinu bránia ďalšie dva Patrioty. Rusi postupujú pri Pokrovsku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 410 dní
8:39 Pod troskami bytového domu, ktorý v piatok pri útoku na ukrajinské mesto Charkov zasiahla zrejme raketa, sa našli telá dvoch obetí – trojročného chlapca a ženy. V príspevku na sociálnych sieťach o tom v noci na sobotu informoval charkovský primátor Ihor Terechov, píše TASR.
Podľa Terechova pátracia a záchranná operácia stále prebieha. Náčelník vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov na sociálnych sieťach doplnil, že nájdená žena bola pravdepodobne matkou zabitého dieťaťa.
Ukrajinské úrady v piatok popoludní oznámili, že ruská armáda zaútočila na Charkov zrejme dvoma raketami Iskander. Pri tomto útoku bolo zasiahnutých, zničených a poškodených niekoľko bytových domov. Zranených bolo najmenej 30 ľudí. Väčšina z nich utrpela stredne ťažké zranenia, jedna žena je hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave.
Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že na Charkov nebol vykonaný žiadny úder. Deklarovalo, že v Charkove došlo k výbuchu v muničnom sklade. Moskva tvrdí, že správy o útoku na Charkov majú za cieľ „odvrátiť medzinárodnú pozornosť“ od útoku na reštauráciu v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ku ktorému došlo 1. januára.
8:25 Ukrajina na začiatku roka oznámila, že po nedávnych dohodách s Nemeckom dostala a nasadila ďalšie dva systémy protivzdušnej obrany Patriot na ochranu ukrajinských miest a kritickej infraštruktúry, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).
Systémy protivzdušnej obrany Patriot zostávajú jedinými systémami protivzdušnej obrany na Ukrajine, ktoré sú schopné spoľahlivo zostreliť ruské balistické rakety. ISW naďalej odhaduje, že hustejší ukrajinský systém protivzdušnej obrany vrátane ďalších systémov Patriot by znížil schopnosť Ruska vykonávať úspešné útoky na dlhé vzdialenosti.
8:20 Okupanti pokračujú v postupe v sektore Pokrovsk v Doneckej oblasti a za posledných 24 hodín dosiahli zisky v blízkosti troch osád, uvádzajú analytici DeepState podľa agentúry Unian.
"Nepriateľ postúpil v Myrnohrade, Pokrovsku a Svitlom, uvádza sa v správe. Obec Svitlo sa nachádza severozápadne od Myrnohradu. Podľa generálneho štábu ukrajinskí obrancovia v Pokrovskom smere zastavili za posledných 24 hodín 26 útokov. uviedla Unian.