Švajčiarska polícia identifikovala prvé obete požiaru v lyžiarskom stredisku

Švajčiarska polícia dnes zverejnila identitu prvých obetí požiaru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, ktorý si vo štvrtok vyžiadal životy 40 ľudí a desiatkam ďalších privodil popáleniny. Ide o dve Švajčiarky a dvoch Švajčiarov, z ktorých niektorí boli neplnoletí. Informovala o tom agentúra DPA.

03.01.2026 13:40
Mŕtve Švajčiarky, ktoré sa zúčastnili na novoročnom večierku v bare Le Constellation, mali podľa polície 21 a 16 rokov, dvojica Švajčiarov potom 18 a 16 rokov.

Z celkovo 119 zranených bolo do piatka identifikovaných 113. Medzi nimi je 71 Švajčiarov, 14 Francúzov, 11 Talianov, štyria Srbi a jednotlivci z ďalších krajín. Predpokladá sa, že cudzinci budú tiež medzi mŕtvymi.

Švajčiarske úrady ubezpečujú, že identifikácia obetí prebieha najvyšším možným tempom. Aktivovaný bol 30-členný špeciálny tím pre identifikáciu obetí katastrof, ktorý vznikol po tsunami v juhovýchodnej Ázii v roku 2004.

Taliansky veľvyslanec vo Švajčiarsku Gian Lorenzo Cornado podľa agentúry AFP uviedol, že identifikácia obetí by mala byť „z veľkej časti“ dokončená do nedeľňajšieho popoludnia.

Katastrofa v Crans-Montane otriasla celým Švajčiarskom. Rodiny prevažne veľmi mladých účastníkov oslavy netrpezlivo čakajú na správy o svojich blízkych. Ľudia dnes ďalej nosia kvety, sviečky a odkazy k improvizovanému pamätníku blízko miesta tragédie pri bare Le Constellation. Mnohí na mieste len ticho stáli v úplnom šoku, uviedla AFP.

Viac na túto tému: #požiar #Švajčiarsko
