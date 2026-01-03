Švajčiarska polícia identifikovala prvé obete požiaru v lyžiarskom stredisku

Mŕtve Švajčiarky, ktoré sa zúčastnili na novoročnom večierku v bare Le Constellation, mali podľa polície 21 a 16 rokov, dvojica Švajčiarov potom 18 a 16 rokov.
Z celkovo 119 zranených bolo do piatka identifikovaných 113. Medzi nimi je 71 Švajčiarov, 14 Francúzov, 11 Talianov, štyria Srbi a jednotlivci z ďalších krajín. Predpokladá sa, že cudzinci budú tiež medzi mŕtvymi.
Švajčiarske úrady ubezpečujú, že identifikácia obetí prebieha najvyšším možným tempom. Aktivovaný bol 30-členný špeciálny tím pre identifikáciu obetí katastrof, ktorý vznikol po tsunami v juhovýchodnej Ázii v roku 2004.
Taliansky veľvyslanec vo Švajčiarsku Gian Lorenzo Cornado podľa agentúry AFP uviedol, že identifikácia obetí by mala byť „z veľkej časti“ dokončená do nedeľňajšieho popoludnia.
Katastrofa v Crans-Montane otriasla celým Švajčiarskom. Rodiny prevažne veľmi mladých účastníkov oslavy netrpezlivo čakajú na správy o svojich blízkych. Ľudia dnes ďalej nosia kvety, sviečky a odkazy k improvizovanému pamätníku blízko miesta tragédie pri bare Le Constellation. Mnohí na mieste len ticho stáli v úplnom šoku, uviedla AFP.