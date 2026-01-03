Kolumbia posiela k Venezuele armádu. "Ozbrojená agresia," znie z Ruska, ktoré útočí na Ukrajinu

Rusko americký zásah ostro odsúdilo a označilo ho za akt ozbrojenej agresie. Ten nemá podľa Moskvy legitímne opodstatnenie. Kremeľ tiež vyzval obe strany na zníženie napätia a riešenie sporov diplomatickou cestou. Deklarovalo tiež podporu súčasnému venezuelskému vedeniu.
„Dnes ráno Spojené štáty vykonali akt ozbrojenej agresie proti Venezuele. Dôvody, uvádzané ako opodstatnenie takých činov, sú neudržateľné. To vyvoláva hlboké znepokojenie a odsúdenie,“ uviedla vo vyhlásení ruská diplomacia s tým, že obe strany by mali hľadať riešenie vzájomných sporov prostredníctvom dialógu.
Rusko, ktoré v roku 2022 podniklo inváziu na susednú Ukrajinu, tiež vyjadrilo „solidaritu s venezuelským ľudom“ a podporu politickému kurzu doterajšieho venezuelského vedenia.
Kolumbia vyšle vojakov na hranicu
Na situáciu reagoval na sieti X aj prezident Kolumbie Gustavo Petro. Americký zásah označil za porušenie venezuelskej suverenity. Jeho krajina k hraniciam vyšle vojakov a policajtov kvôli obavám z prísunu utečencov. Navrhne tiež zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
„Vláda Kolumbijskej republiky s hlbokým znepokojením sleduje správy o úderoch a neobvyklej leteckej aktivite zaznamenanej v posledných hodinách vo Venezuele, ako aj následné eskalovanie napätia v regióne,“ uviedol Gustavo Petro na sieti X.
Kolumbia už v minulých rokoch čelila príchodu veľkého množstva utečencov z Venezuely v dôsledku zhoršujúcej sa hospodárskej situácie alebo politických perzekúcií v krajine.
„Kolumbijská republika znovu potvrdzuje svoje presvedčenia, že mier, dodržiavanie medzinárodného práva a ochrana života a ľudskej dôstojnosti musia mať prednosť pred akoukoľvek formou ozbrojeného konfliktu,“ doplnil.
Irán: Jasné porušenie medzinárodného práva
Iránske ministerstvo zahraničia podľa agentúry DPA v súvislosti s dianím vo Venezuele uviedlo, že americká vojenská intervencia proti nezávislému štátu a členovi OSN predstavuje „jasné porušenie princípov Charty OSN aj základných pravidiel medzinárodného práva“.
Venezuela je považovaná za jedného z najbližších spojencov iránskeho teokratického režimu, ktorý sa v posledných dňoch stretáva s rozsiahlymi protestmi. Podľa DPA v politických kruhoch v Teheráne preto narastá obava, že Irán by mohol byť ďalším cieľom prípadných amerických útokov.
Po zadržaní Madura vyzvalo na zníženie napätia aj Španielsko. To sa ponúklo aj ako sprostredkovateľ rokovaní. Taliansko situáciu podľa dostupných informácií stále sleduje.