Kolumbia posiela k Venezuele armádu. "Ozbrojená agresia," znie z Ruska, ktoré útočí na Ukrajinu

Spojené štáty vykonali podľa prezidenta Donalda Trumpa rozsiahly útok na Venezuelu, pri ktorom bol zadržaný prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakcie Ruska, Iránu alebo Kolumbie, hovoria o porušení suverenity a medzinárodného práva. Španielsko potom vyzvalo na zníženie napätia a ponúklo pomoc.

03.01.2026 14:04
Venezuela USA Caracas útoky Foto: ,
Obrnené vozidlá národnej gardy blokujú ulicu vedúcu k prezidentskému palácu Miraflores po výbuchoch a počutí nízko letiacich lietadiel vo venezuelskej metropole Caracas 3. januára 2026.
debata (9)
Výbuchy vo venezuelskom Caracase, prelet helikoptér
Video
Podľa svedkov agentúry Reuters bolo v sobotu 3. januára 2026 v skorých ranných hodinách vo venezuelskom hlavnom meste Caracas počuť a ​​vidieť výbuchy, hlasné zvuky a stĺpy dymu. Južná oblasť mesta, neďaleko veľkej vojenskej základne, bola bez elektriny. Video, ktoré získala agentúra Reuters, ukazuje viacero výbuchov osvetľujúcich nočnú oblohu v diaľke, po ktorých nasledovali hlasné explózie a stúpajúce stĺpy dymu. Viac... / Zdroj: Reuters

Rusko americký zásah ostro odsúdilo a označilo ho za akt ozbrojenej agresie. Ten nemá podľa Moskvy legitímne opodstatnenie. Kremeľ tiež vyzval obe strany na zníženie napätia a riešenie sporov diplomatickou cestou. Deklarovalo tiež podporu súčasnému venezuelskému vedeniu.

„Dnes ráno Spojené štáty vykonali akt ozbrojenej agresie proti Venezuele. Dôvody, uvádzané ako opodstatnenie takých činov, sú neudržateľné. To vyvoláva hlboké znepokojenie a odsúdenie,“ uviedla vo vyhlásení ruská diplomacia s tým, že obe strany by mali hľadať riešenie vzájomných sporov prostredníctvom dialógu.

Rusko, ktoré v roku 2022 podniklo inváziu na susednú Ukrajinu, tiež vyjadrilo „solidaritu s venezuelským ľudom“ a podporu politickému kurzu doterajšieho venezuelského vedenia.

Kolumbia vyšle vojakov na hranicu

Na situáciu reagoval na sieti X aj prezident Kolumbie Gustavo Petro. Americký zásah označil za porušenie venezuelskej suverenity. Jeho krajina k hraniciam vyšle vojakov a policajtov kvôli obavám z prísunu utečencov. Navrhne tiež zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.

„Vláda Kolumbijskej republiky s hlbokým znepokojením sleduje správy o úderoch a neobvyklej leteckej aktivite zaznamenanej v posledných hodinách vo Venezuele, ako aj následné eskalovanie napätia v regióne,“ uviedol Gustavo Petro na sieti X.

Začal Trump vojnu? Vo venezuelskom Caracase sa ozývali silné explózie
Video
Explózie sa odohrávajú v&nbsp;čase, keď americký prezident Donald Trump hovoril o&nbsp;možnosti úderov na pozemné ciele vo Venezuele. Uviedol tiež, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „spočítané“. Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

Kolumbia už v minulých rokoch čelila príchodu veľkého množstva utečencov z Venezuely v dôsledku zhoršujúcej sa hospodárskej situácie alebo politických perzekúcií v krajine.

„Kolumbijská republika znovu potvrdzuje svoje presvedčenia, že mier, dodržiavanie medzinárodného práva a ochrana života a ľudskej dôstojnosti musia mať prednosť pred akoukoľvek formou ozbrojeného konfliktu,“ doplnil.

Irán: Jasné porušenie medzinárodného práva

Iránske ministerstvo zahraničia podľa agentúry DPA v súvislosti s dianím vo Venezuele uviedlo, že americká vojenská intervencia proti nezávislému štátu a členovi OSN predstavuje „jasné porušenie princípov Charty OSN aj základných pravidiel medzinárodného práva“.

Venezuela je považovaná za jedného z najbližších spojencov iránskeho teokratického režimu, ktorý sa v posledných dňoch stretáva s rozsiahlymi protestmi. Podľa DPA v politických kruhoch v Teheráne preto narastá obava, že Irán by mohol byť ďalším cieľom prípadných amerických útokov.

Po zadržaní Madura vyzvalo na zníženie napätia aj Španielsko. To sa ponúklo aj ako sprostredkovateľ rokovaní. Taliansko situáciu podľa dostupných informácií stále sleduje.

