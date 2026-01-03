Pravda Správy Svet Rusko dôrazne vyzvalo Spojené štáty, aby prepustili Madura

Rusko v sobotu popoludní dôrazne vyzvalo americkú vládu, aby prepustila venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Moskva predtým odsúdila vojenskú akciu USA vo Venezuele s tým, že pre takýto útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou, informuje o tom TASR podľa agentúry TASS.

03.01.2026 18:01
Výbuchy vo venezuelskom Caracase, prelet helikoptér
Video
Podľa svedkov agentúry Reuters bolo v sobotu 3. januára 2026 v skorých ranných hodinách vo venezuelskom hlavnom meste Caracas počuť a ​​vidieť výbuchy, hlasné zvuky a stĺpy dymu. Južná oblasť mesta, neďaleko veľkej vojenskej základne, bola bez elektriny. Video, ktoré získala agentúra Reuters, ukazuje viacero výbuchov osvetľujúcich nočnú oblohu v diaľke, po ktorých nasledovali hlasné explózie a stúpajúce stĺpy dymu. Viac... / Zdroj: Reuters

„V súvislosti s potvrdenými informáciami o prítomnosti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky v Spojených štátoch, dôrazne vyzývame americké vedenie, aby prehodnotilo tento postoj a prepustilo legálne zvoleného prezidenta suverénnej krajiny a jeho manželku,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Zdroje agentúry Reuters predtým uviedli, že viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová sa nachádza v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničných vecí však túto informáciu označilo za falošnú.

Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News potvrdil, že prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová sú po zadržaní a odvedení z vlasti na palube americkej vojnovej lode USS Iwo Jima a smerujú do New Yorku, kde ich budú stíhať. Obaja sú obžalovaní pre obchodovanie s drogami a postavia sa pred súd.

