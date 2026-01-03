Trump po zajatí Madura varoval aj prezidenta Kolumbie, Rubio vládu na Kube

Petro po americkej nočnej operácii vo Venezuele nariadil nasadenie vojenských síl na spoločných hraniciach. Kroky Washingtonu označil za „útok na suverenitu“ Latinskej Ameriky a povedal, že budú mať za následok humanitárnu krízu.
„Vyrába kokaín a posiela ho do Spojených štátov, takže si musí dávať pozor,“ povedal Trump na tlačovej konferencii o ľavicovom kolumbijskom prezidentovi, ktorý podľa agentúry AP patrí medzi jeho najväčších kritikov.
Vyjadrenie šéf Bieleho domu adresoval zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago aj komunistickej vláde na Kube, ktorú označil za zlyhávajúcu krajinu. „Kuba bude niečo, o čom budeme nakoniec hovoriť,“ uviedol s tým, že Spojené štáty chcú pomôcť ľuďom na tomto karibskom ostrove, ako aj tým, ktorí boli nútení odtiaľ odísť a žiť v USA.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel už predtým odsúdil americký útok na Venezuelu a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby naň reagovalo. „Naša zóna mieru je brutálne napádaná. Štátny terorizmus proti Venezuelčanom a proti našej Amerike,“ napísal na sieti X.
Rubio, ktorý je synom kubánskych imigrantov narodený v USA, na tlačovej konferencii v Trumpovom sídle vyhlásil, že „keď prezident hovorí, treba ho brať vážne“. „Keby som žil v Havane a bol členom vlády, mal by som aspoň trocha obavy,“ dodal podľa stanice Sky News.
Týmto všetkým chcú Spojené štáty podľa Trumpa docieliť, že budú obklopené „stabilitou“, a tiež upevniť svoju moc v regióne.
Americký prezident obviňuje zadržaného Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.