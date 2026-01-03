150 lietadiel iba ako krytie: Po Madura si prišla najelitnejšia jednotka americkej armády Delta Force

„Za touto úspešnou akciou sú desaťročia skúseností a mesiace príprav. Každá zložka – vojaci, námorníci, piloti – tí všetci sa spoločne so spravodajcami podieľali na tejto bezprecedentnej operácii,“ povedal Caine.
Do akcie sa podľa neho popri CIA zapojili aj ďalšie spravodajské organizácie ako NSA či NGA, teda National Geospatial-Intelligence Agency, ktorá sa zaoberá geopriestorovým spravodajstvom, teda analýzou informácií z máp a satelitných snímok.
„Sledovali sme, čakali, pripravovali sa a boli trpezliví,“ popísal Caine. „Slovo integrácia ani zďaleka neopisuje komplexnosť takejto operácie,“ dodal s tým, že vo vzduchu bolo počas misie vyše 150 lietadiel, ktorých cieľom bolo dostať zasahujúci tím do centra Caracasu.
Zlyhanie nie je možnosť
„Jediné zlyhanie by ohrozilo celú operáciu a zlyhanie nie je prípustné,“ vyhlásil Caine s pomocou často používaného hesla „Failure is not an option“.
Spravodajské tímy podľa neho mesiace sledovali, kde sa Maduro pohybuje, kde spí, čo je aj čo si oblieka. Začiatkom decembra bolo všetko pripravené a nastalo čakanie na ten správny okamih, najmä s ohľadom na počasie.
„Kľúčové bolo vybrať správny deň na maximalizáciu prekvapení a minimalizáciu škôd. Cez Vianoce aj Nový rok muži a ženy trpezlivo čakali, až minulú noc počasie umožnilo akciu začať,“ odhalil Caine.
Prezident Donald Trump tak mohol o 22:46 východoamerického času vydať pokyn na začatie misie. Jeho slová podľa Caina zneli: „Good luck and Godspeed“, voľne preložené niečo ako Veľa šťastia a Boh s vami.
150 lietadiel iba ako krytie
Z dvadsiatich základní následne odštartovalo vyše 150 lietadiel, od stíhačiek cez bombardéry až po spravodajské stroje. „Vo vzduchu boli tisíce a tisíce letových hodín skúseností, najmladší pilot má dvadsať, najstarší 49 rokov,“ popísal Caine.
Všetci kryli skupinu helikoptér, ktoré sa zhruba tridsať metrov nad hladinou blížili k venezuelskému pobrežiu. Keď ho dosiahli, začali krycie lietadlá – medzi nimi podľa Caina boli popri F-22, F-35, F-18 a ďalších aj bezpilotné drony – vyraďovať prvky venezuelskej protileteckej obrany, aby helikoptéram zaistili bezpečný prelet.
„Hlavný cieľ bol je a vždy bude ochrániť helikoptéry a pozemné jednotky. Dostať ich k cieľu a potom zase späť domov,“ konštatoval generál.
Podľa neho sa podarilo úplne dosiahnuť moment prekvapenia a o 1:01 východoamerického času (o 2:01 caracaského) sa zasahujúce tímy dostali do Madurovho komplexu.
„Helikoptéry sa dostali pri prílete pod paľbu, odpovedali však ohromujúcou silou. Jedna helikoptéra bola zasiahnutá, ale zostala letuschopná,“ povedal Caine.
Vojaci na mieste „rýchlo, precízne a disciplinovane“ postupovali k cieľu a zabezpečili miesto. „V reálnom čase im spravodajcovia poskytovali informácie, aby sa mohli zásahové jednotky pohybovať po objekte,“ uviedol Caine.
Maduro a jeho žena sa následne vzdali, vojaci ich odviedli do vrtuľníka a pod dozorom dronov a stíhačiek sa zasahujúce jednotky vrátili na základne. O 3:29 východoamerického času nastúpili na loď USS Iwojima.
„Boli sme svedkami mocnej demonštrácie amerických síl. Rád by som vyjadril vďaku všetkým mužom a ženám, ktorí sa na nej podieľali,“ uzavrel svoj príhovor generál Caine.