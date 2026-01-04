ONLINE: Maduro s manželkou skončili vo väznici v Brooklyne, Musk poskytne Venezuelčanom internet zadamo

6:30 Spojené štáty v sobotu podnikli vo Venezuele vojenskú operáciu a do USA previezli tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou Cilii Floresovou. Skončili vo väzobnej väznici v Brooklyne. Maduro bude na budúci týždeň čeliť obvineniu z držania drog a zbraní pred federálnym súdom na Manhattane. Spolu s manželkou čelia okrem iného obvineniu zo sprisahania za účelom teroristickej činnosti a sprisahania za účelom dovozu kokaínu.
Podľa médií bol Maduro najprv prevezený do sídla americkej Agentúry pre potieranie narkotík (DEA), kde bol zaevidovaný. Účet Bieleho domu potom na sieti X zverejnil video, na ktorom je vidieť Maduro v putách obklopený úradníkmi americkej protidrogovej centrály a želá prizerajúcim sa šťastný nový rok. Informovala o tom CNN.
Podľa amerických médií má byť Maduro počas vyšetrovacej väzby umiestnený v Brooklyne vo federálnej väzenskej väznici Metropolitan Detention Center (MDC).
Táto neslávne známa väznica je spojená s radom verejne známych prípadov, vrátane káuz bývalého speváka R. Kellyho, spolupracovníčky sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellovej a najnovšie tiež rappera Seana „Diddyho“ Combsa, napísala BBC.
Madura Spojené štáty neuznávajú za venezuelského prezidenta, takže pred americkou justíciou nebude môcť zrejme uplatniť osobnú imunitu, ktorú zvyčajne majú hlavy štátu.
Na Madura americké ministerstvo spravodlivosti vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov. V novembri americké úrady označili Kartel sĺnc, medzi ktorého lídrami je podľa Washingtonu práve Maduro, za teroristickú organizáciu.
6:27 Americká spoločnosť Starlink Services, ktorá prevádzkuje satelitnú sieť poskytujúcu internetové pripojenie, na sieti X uviedla, že poskytne obyvateľom Venezuely vysokorýchlostný internet zadarmo až do 3. februára.
Podľa vyhlásenia tým firma zabezpečí nepretržité pripojenie na internet. Americká spoločnosť Starlink Services poskytuje internetové pripojenie prostredníctvom satelitov na nízkej obežnej dráhe. Používateľov má približne v 140 krajinách a teritóriách.
Majiteľom Starlinku je americká spoločnosť SpaceX, ktorú založil miliardár Elon Musk v roku 2002. V poslednom čase sa Musk výrazne angažoval tiež v politike. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa vo volebnej kampani a po Trumpovom víťazstve niekoľko mesiacov viedol skupinu pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE). Vzťahy medzi Trumpom a Muskom sa však postupom času zhoršili.
6:25 Venezuelský najvyšší súd poveril viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, aby dočasne prevzala právomoci prezidenta Nicolása Madura po tom, ako ho americké jednotky zajali a odviezli z krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
Senát najvyššieho súdu rozhodol, že Rodriguezová prevezme a bude vykonávať všetky právomoci, povinnosti a funkcie spojené s úradom prezidenta republiky, aby bola zabezpečená kontinuita správy a obrana národa, informovala dnes predsedníčka súdu. Sudcovia zatiaľ nevyhlásili Madura s konečnou platnosťou za neprítomného, čo by viedlo k vyhláseniu predčasných volieb do 30 dní, píše AFP.