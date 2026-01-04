Koľko obetí má americký útok na Venezuelu? Podľa Trumpa zomierali aj Kubánci: Chrániť Madura nebol dobrý ťah

Predstavitelia venezuelského autoritárskeho režimu uviedli, že sobotňajšie americké útoky na Venezuelu si vyžiadali niekoľko obetí. Ich počet ani bližšie podrobnosti k tomu ale nezverejnili. Venezuelský opozičný server La Patilla s odvolaním sa na sieť lekárov z veľkých zdravotníckych zariadení napísal, že americká vojenská akcia, pri ktorej boli zajatí a odvezení z krajiny prezident Nicolás Maduro a jeho manželka, si nevyžiadala obete z radov civilistov. Denník The New York Times píše, že obeťami sú aj civilné osoby.
Americký prezident Donald Trump povedal, že pri sobotňajšej operácii USA vo Venezuele zomrelo tiež „mnoho Kubáncov“. „Kuba bola vždy veľmi závislá od Venezuely. Odtiaľ brali peniaze a Venezuelu chránili, ale v tomto prípade to veľmi dobre nefungovalo,“ povedal Trump. „Viete, veľa Kubáncov včera v noci prišlo o život, chránili Madura. To nebol dobrý ťah,“ dodal. Povedal tiež, že presný počet mŕtvych z radov kubánskych či venezuelských jednotiek nepozná.
Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky. Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.
„Odsudzujeme túto brutálnu a krutú formu agresie proti nášmu ľudu, ktorá si vyžiadala životy vojenských predstaviteľov, ktorí sa stali mučeníkmi našej vlasti, a ktorá si vyžiadala životy nevinných venezuelských civilistov,“ vyhlásila venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová bez bližších podrobností.
Taktiež venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab povedal, že potvrdzuje vážne zranenia a úmrtia po amerických úderoch, no počet zranených ani mŕtvych neuviedol. „Sú tu nevinné obete, ktoré boli smrteľne zranené, a ďalšie, ktoré v dôsledku tohto zločinného teroristického útoku zomreli,“ vyhlásil Saab. Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello hovoril o „masakre“ a „zbabelom útoku na civilistov, keď spali“, ale počty zranených či mŕtvych rovnako neoznámil.
Server La Patilla napísal, že z radov civilistov nie sú podľa zdravotníckych zdrojov žiadne obete hlásené. Najviac zranených bolo podľa neho prevezených do nemocníc v Caracase, a to najmä vojenských. Napríklad vojenská nemocnica Carlosa Arvela popoludní oznámila, že ošetruje vyše 60 zranených vojakov a prijala zatiaľ nespresnený počet mŕtvych. Nemocnica vojenského komplexu Fuerte Tiuna informovala o viac ako 30 zranených vojakoch a niekoľkých mŕtvych, ktorých počet zatiaľ neuviedla.
Trump v rozhovore s televíziou Fox News uviedol, že pri akcii vo Venezuele v sobotu viacero Američanov utrpelo zranenia, ale nikto nezomrel.