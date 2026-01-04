Pravda Správy Svet Koľko obetí má americký útok na Venezuelu? Podľa Trumpa zomierali aj Kubánci: Chrániť Madura nebol dobrý ťah

Koľko obetí má americký útok na Venezuelu? Podľa Trumpa zomierali aj Kubánci: Chrániť Madura nebol dobrý ťah

Po americkej akcii v Caracase zostali obete, otázka je, či aj civilné. Trump hovorí o smrti mnohých Kubáncov, ktorí chránili Madura. Venezuelská viceprezidentka tvrdí, že si to vyžiadalo aj životy "nevinných venezuelských civilistov".

04.01.2026 07:15
Venezuela, Caracas, Maduro Foto: ,
Vládni podporovatelia pália americkú vlajku v Caracase vo Venezuele v sobotu 3. januára 2026 po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil, že americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Predstavitelia venezuelského autoritárskeho režimu uviedli, že sobotňajšie americké útoky na Venezuelu si vyžiadali niekoľko obetí. Ich počet ani bližšie podrobnosti k tomu ale nezverejnili. Venezuelský opozičný server La Patilla s odvolaním sa na sieť lekárov z veľkých zdravotníckych zariadení napísal, že americká vojenská akcia, pri ktorej boli zajatí a odvezení z krajiny prezident Nicolás Maduro a jeho manželka, si nevyžiadala obete z radov civilistov. Denník The New York Times píše, že obeťami sú aj civilné osoby.

Trump o útoku na Venezuelu a o jej budúcnosti
Vystúpenie prezidenta USA Donalda Trumpa o útoku, zajatí prezidenta Madura a o budúcnosti Venezuely. / Zdroj: ta3

Americký prezident Donald Trump povedal, že pri sobotňajšej operácii USA vo Venezuele zomrelo tiež „mnoho Kubáncov“. „Kuba bola vždy veľmi závislá od Venezuely. Odtiaľ brali peniaze a Venezuelu chránili, ale v tomto prípade to veľmi dobre nefungovalo,“ povedal Trump. „Viete, veľa Kubáncov včera v noci prišlo o život, chránili Madura. To nebol dobrý ťah,“ dodal. Povedal tiež, že presný počet mŕtvych z radov kubánskych či venezuelských jednotiek nepozná.

Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky. Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.

„Odsudzujeme túto brutálnu a krutú formu agresie proti nášmu ľudu, ktorá si vyžiadala životy vojenských predstaviteľov, ktorí sa stali mučeníkmi našej vlasti, a ktorá si vyžiadala životy nevinných venezuelských civilistov,“ vyhlásila venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová bez bližších podrobností.

Taktiež venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab povedal, že potvrdzuje vážne zranenia a úmrtia po amerických úderoch, no počet zranených ani mŕtvych neuviedol. „Sú tu nevinné obete, ktoré boli smrteľne zranené, a ďalšie, ktoré v dôsledku tohto zločinného teroristického útoku zomreli,“ vyhlásil Saab. Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello hovoril o „masakre“ a „zbabelom útoku na civilistov, keď spali“, ale počty zranených či mŕtvych rovnako neoznámil.

Maduro v putách na území USA vo väznici v newyorskom Brooklyne
Server La Patilla napísal, že z radov civilistov nie sú podľa zdravotníckych zdrojov žiadne obete hlásené. Najviac zranených bolo podľa neho prevezených do nemocníc v Caracase, a to najmä vojenských. Napríklad vojenská nemocnica Carlosa Arvela popoludní oznámila, že ošetruje vyše 60 zranených vojakov a prijala zatiaľ nespresnený počet mŕtvych. Nemocnica vojenského komplexu Fuerte Tiuna informovala o viac ako 30 zranených vojakoch a niekoľkých mŕtvych, ktorých počet zatiaľ neuviedla.

Trump v rozhovore s televíziou Fox News uviedol, že pri akcii vo Venezuele v sobotu viacero Američanov utrpelo zranenia, ale nikto nezomrel.

