8:00 Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že partnerské krajiny v súčasnosti neukladajú Ukrajine žiadne obmedzenia týkajúce sa používania zbraní dlhého doletu, ktoré jej dodali, na údery na ruskom území. V súčasnosti však neposkytujú zbrane, ktoré by sa mohli na takéto údery použiť. Uviedol to server Ukrainska Pravda.
Na otázku, či spojenci Ukrajiny majú nejaké výhrady voči použitiu svojich zbraní na útoky na diaľku proti Rusku, Zelenskyj odpovedal: „Podľa môjho názoru sme sa dostali do fázy, keď používame to, čo dostávame, a to, čo sa nemá použiť, nám jednoducho nedodajú.“
Prezident podľa servera poznamenal, že „mnohé procesy sa spomalili, napríklad čo sa týka protivzdušnej obrany, a Rusi to veľmi dobre vedia a vidia veľa vecí“. Podľa Zelenského by mali sojenci vyvíjať väčší tlak na Rusko prostredníctvom sankcií a silnejšej vojenskej podpory Ukrajine, a to sa týka aj Spojených štátov-
Zelenskyj tiež zdôraznil, že americký tím s Ukrajinou „veľmi intenzívne“ spolupracoval na mierovom pláne a povedal, že neverí, že existuje skutočná alternatíva k súčasnému mierovému procesu, uviedla tiež Ukrainska Pravda.