Nebezpečná misia, vedeli o Madurovi všetko. Podľa New York Times bol mesiace pod dohľadom tajného tímu CIA

V auguste prišiel do Venezuely tajný tím dôstojníkov CIA s plánom zhromaždiť informácie o Nicolásovi Madurovi, prezidentovi krajiny, ktorého Trumpova administratíva označila za narkoteroristu, píše americký denník The New York Times.
Tím CIA sa pohyboval po Caracase a počas svojho pobytu v krajine zostal celé mesiace nepozorovaný. Spravodajské informácie zhromaždené o denných pohyboch venezuelského lídra – v kombinácii s človekom blízkym Madurovi a flotilou dronov lietajúcich nad budovou – umožnili agentúre zmapovať drobné detaily o jeho rutinných spôsoboch.
Bola to veľmi nebezpečná misia. Keďže americké veľvyslanectvo bolo zatvorené, dôstojníci CIA nemohli operovať pod rúškom diplomatického krytia. Bola však veľmi úspešná. Generál Dan Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov, na tlačovej konferencii povedal, že vďaka týmto spravodajským informáciám Spojené štáty vedeli, kde sa Maduro pohyboval, čo jedol a dokonca aj aké domáce zvieratá choval, uvádza New York Times. Vyústili do operácie elitnej jednotky Delta Force, ktorá bola najrizikovejšou vojenskou operáciou USA, keď príslušníci námorného tímu SEAL Team 6 zabili Usámu bin Ládina v úkryte v Pakistane v roku 2011.
Výsledkom bola takticky presná a rýchlo vykonaná operácia, ktorá viedla k evakuácii Madura z jeho krajiny bez straty amerických životov, napísal New York Times.