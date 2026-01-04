Pravda Správy Svet Nebezpečná misia, vedeli o Madurovi všetko. Podľa New York Times bol mesiace pod dohľadom tajného tímu CIA

Zajatiu prezidenta Venezuely Nicolása Madura jednotkami Delta Force predchádzala tajná misia agentov CIA, píše The New York Times.

04.01.2026 08:44
Venezuela, Nicolás Maduro, Cilia Floresová Foto: ,
Vrtuľníky so zajatým venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom a jeho manželkou Ciliou Floresovou pristávajú na heliporte West 30th Street v sobotu 3. januára 2026 v New Yorku.
V auguste prišiel do Venezuely tajný tím dôstojníkov CIA s plánom zhromaždiť informácie o Nicolásovi Madurovi, prezidentovi krajiny, ktorého Trumpova administratíva označila za narkoteroristu, píše americký denník The New York Times.

Maduro v putách, obklopený protidrogovými pracovníkmi
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v putách obklopený úradníkmi americkej protidrogovej centrály želá prizerajúcim sa šťastný nový rok. / Zdroj: Reuters

Tím CIA sa pohyboval po Caracase a počas svojho pobytu v krajine zostal celé mesiace nepozorovaný. Spravodajské informácie zhromaždené o denných pohyboch venezuelského lídra – v kombinácii s človekom blízkym Madurovi a flotilou dronov lietajúcich nad budovou – umožnili agentúre zmapovať drobné detaily o jeho rutinných spôsoboch.

Bola to veľmi nebezpečná misia. Keďže americké veľvyslanectvo bolo zatvorené, dôstojníci CIA nemohli operovať pod rúškom diplomatického krytia. Bola však veľmi úspešná. Generál Dan Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov, na tlačovej konferencii povedal, že vďaka týmto spravodajským informáciám Spojené štáty vedeli, kde sa Maduro pohyboval, čo jedol a dokonca aj aké domáce zvieratá choval, uvádza New York Times. Vyústili do operácie elitnej jednotky Delta Force, ktorá bola najrizikovejšou vojenskou operáciou USA, keď príslušníci námorného tímu SEAL Team 6 zabili Usámu bin Ládina v úkryte v Pakistane v roku 2011.

Výsledkom bola takticky presná a rýchlo vykonaná operácia, ktorá viedla k evakuácii Madura z jeho krajiny bez straty amerických životov, napísal New York Times.

