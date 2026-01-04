Identifikovaných je už 24 obetí požiaru v bare vo Švajčiarsku

Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka. Menej ako 18 rokov malo deväť osôb, ktorých totožnosť bola zistená. Medzi identifikovanými sú ľudia švajčiarskej, talianskej, rumunskej, tureckej a francúzskej národnosti. V sobotu bolo identifikovaných osem tiel švajčiarskych občanov.
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že pravdepodobnou príčinou požiaru počas osláv nového roka boli prskavky na fľašiach, ktoré personál a návštevníci držali príliš blízko stropu.
Na pamiatku obetí tejto tragédie sa v nedeľu v kaplnke sv. Krištofa v obci Crans za prítomnosti zástupcov rôznych náboženských denominácií konal smútočný obrad, ktorému predsedal sionský biskup Jean-Marie Lovey. Obrad bolo možné sledovať aj mimo kostola na veľkoplošnej obrazovke. Po ňom nasledoval pochod ľudí smerom do centra obce Crans, kde položili kvety a sviečky k improvizovanému pietnemu miestu a zapísali sa do kondolenčnej knihy.
Požiar v bare Le Constellation si celkovo vyžiadal 40 obetí na životoch a 119 zranených.