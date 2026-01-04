Pravda Správy Svet Identifikovaných je už 24 obetí požiaru v bare vo Švajčiarsku

Identifikovaných je už 24 obetí požiaru v bare vo Švajčiarsku

Úrady vo Švajčiarsku identifikovali telá ďalších 16 obetí požiaru, ku ktorému došlo počas novoročnej noci v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, informovala v nedeľu agentúra Reuters. Celkový počet identifikovaných obetí tak stúpol na 24.

04.01.2026 10:41
Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Po požiari, ktorý v noci na Nový rok vypukol v bare v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, sa približne 80 - 100 ľudí nachádza v kritickom stave. Média zverejnili&nbsp;snímky, ktoré zrejme zachytávajú začiatok požiaru.&nbsp; Čítajte viac...&nbsp; / Zdroj: X

Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka. Menej ako 18 rokov malo deväť osôb, ktorých totožnosť bola zistená. Medzi identifikovanými sú ľudia švajčiarskej, talianskej, rumunskej, tureckej a francúzskej národnosti. V sobotu bolo identifikovaných osem tiel švajčiarskych občanov.

Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že pravdepodobnou príčinou požiaru počas osláv nového roka boli prskavky na fľašiach, ktoré personál a návštevníci držali príliš blízko stropu.

Na pamiatku obetí tejto tragédie sa v nedeľu v kaplnke sv. Krištofa v obci Crans za prítomnosti zástupcov rôznych náboženských denominácií konal smútočný obrad, ktorému predsedal sionský biskup Jean-Marie Lovey. Obrad bolo možné sledovať aj mimo kostola na veľkoplošnej obrazovke. Po ňom nasledoval pochod ľudí smerom do centra obce Crans, kde položili kvety a sviečky k improvizovanému pietnemu miestu a zapísali sa do kondolenčnej knihy.

Požiar v bare Le Constellation si celkovo vyžiadal 40 obetí na životoch a 119 zranených.

