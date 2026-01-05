Prečo si Zelenskyj vybral Budanova za svoju novú pravú ruku? Možno aj preto, aby ho neohrozil vo voľbách

Mimochodom, Budanov zmenil pozíciu ako jubilant, aj keď počas vojny asi nemá dôvod robiť oslavy. V nedeľu štvrtého januára mal 40. narodeniny. V prieskumoch verejnej mienky Ukrajinci pravidelne označujú tohto rodáka z Kyjeva za jedného z najobľúbenejších predstaviteľov štátu, ktorý sa už bezmála štyri roky bráni proti ruskej agresii. Budanov stojí za mnohými úspešnými operáciami proti Rusom.
Uznávaný je aj ako spravodajský analytik. Potvrdil to už pred ruskou inváziou: v novembri 2021 v rozhovore pre server Military Times správne odhadol, že Putinova armáda napadne Ukrajinu v januári alebo vo februári 2022. Splnilo sa tiež jeho varovanie, že Rusi vtrhnú aj z bieloruského územia.
Obľúbenejší viac ako Zelenskyj
Dá sa predpokladať, že keď Zelenskyj hľadal nového šéfa svojej kancelárie, zobral do úvahy niekoľko vecí. Aby to bol človek úplne s čistým štítom na rozdiel od odvolaného Andrija Jermaka, ktorý sa ocitol v podozrení po odhalení širšieho korupčného škandálu.
Zároveň potreboval nájsť kandidáta, ktorého budú veľmi rešpektovať európski spojenci Ukrajiny a zvlášť Američania pri rokovacom stole. V neposlednom rade adepta so skutočnou autoritou medzi svojimi podriadenými. A nakoniec Budanov mohol vyhovovať Zelenskému aj preto, že ako jeho nová pravá ruka zrejme nebude kandidovať v prezidentských voľbách.
Z prieskumu agentúry Socis v októbri 2025 vyplynulo, že keby do druhé kola volieb hlavy štátu postúpili Zelenskyj a Budanov, súčasný líder by dostal 45 % hlasov a jeho konkurent, ktorý má hodnosť generálporučíka, by vyhral so ziskom 55 % hlasov. (Ešte viac by asi Zelenského ohrozil niekdajší hlavný veliteľ ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, o ktorom nie je jasné, či plánuje kandidovať.) V polovici decembra 2025 Socis zistil, že rozdiel sa ešte mierne zväčšil: Budanov 56,2 % a Zelenskyj 43,8 %. Čo sa týka všeobecnej popularity, dnes už bývalému šéfovi vojenskej rozviedky dôveruje viac ako 71 percent opýtaných Ukrajincov.
Nejasnosti okolo možných politikých ambícií Budanova
Takpovediac o prípadnej neutralizácii Budanova ako potenciálneho konkurenta sa zmienil politológ Ihor Rejterovyč: „Niekedy je dobré držať si nepriateľa blízko seba, znie jedno ukrajinské príslovie," obrazne poznamenal pre stanicu Deutsche Welle o jeho príchode na čelo prezidentskej kancelárie.
Tzv. neutralizáciu „v priateľskom objatí" uvádza ako jednu z možných príčin vymenovania Budanova aj server Novaja gazeta. „Hovorí sa však aj o možnosti, že ide o prípravu nástupcu Zelenského, ktorý sa pozdáva Američanom," napísala korešpondentka Novej gazety v Kyjeve Oľga Musafirová. Neobjasnila však, akú by to malo logiku, pretože sa očakáva, že Zelenskyj sa pokúsi zostať na čele štátu.Čítajte viac Ukrajinský útok na Putina? Ruskému diktátorovi už asi neverí ani Trump
Iná vec je, či Budanov naozaj má ambíciu vstúpiť do politiky. Keby chcel zúročiť svoju vysokú popularitu po skončení vojny, do úvahy by prichádzalo aj vytvorenie tandemu so Zelenským. Nedá sa vylúčiť, že prezident by z neho urobil volebného lídra vládnucej strany Sluha národa v parlamentných voľbách. S perspektívou, že v prípade úspechu by sa Budanov mohol stať novým predsedom vlády. Samozrejme, že to treba vnímať nateraz len ako špekuláciu.
O tom, aký význam bude Zelenskyj pripisovať Budanovovi, čiastočne napovie to, akou úlohou ho poverí v styku so zahraničnými partnermi. Stane sa šéfom ukrajinského tímu vyjednávačov? Pripomeňme, že keď USA v novembri 2025 zverejnili svoj 20-bodový mierový plán, hlavnou postavou Ukrajiny pri rokovacom stole sa stal Jermak ako vtedajší šéf prezidentskej kancelárie (medzi deviatimi vyjednávačmi, ktorých si vybral Zelenskyj, bol aj Budanov).
Výhoda Budanova ako vojnového hrdinu
Ako hlavný reprezentant Kyjeva by Budanov mohol imponovať predstaviteľom Washingtonu: má za sebou obdivuhodné výsledky a majú ho takpovediac dobre prečítaného, pretože je verejným tajomstvom, že dobre vychádza s CIA. A čo je tiež veľmi podstatné, ľudia z tímu prezidenta USA Donalda Trumpa by s ním mohli nájsť spoločnú reč. Prečo?
Objasnil to politický analytik Volodymyr Horbač, ktorého citovala Deutsche Welle. Najprv poukázal na to, že Budanov už nie tzv. jastrab v otázke dosiahnutia prímeria alebo ukončenia vojny s Rusmi. „Sám hovorí, že vo februári sa musí niečo stať, že sa musia začať skutočné rokovania s Ruskom. Preto Budanov s imidžom vojenského hrdinu môže ľahšie sprostredkovať ukrajinskej verejnosti potrebu ústupkov," ozrejmil Horbač.
Tento názor má svoje opodstatnenie: Zelenskyj už naznačil, že Ukrajina sa bude musieť pripraviť na nepríjemné rozhodnutia, aby sa jej konečne podarilo zastaviť ruskú inváziu, a človek ako Budanov s vysokou mierou dôveryhodnosti medzi Ukrajincami by mu mohol výrazne pomôcť, aby sa občania zmierili s nejakými bolestivými ústupkami Kyjeva voči Moskve. „Vymenovanie Budanova je dôležité z pohľadu imidžu Zelenského – prezidentskú kanceláriu začal riadiť vojnový hrdina, silná osobnosť, ktorá viedla jednu z najmocnejších spravodajských služieb na Ukrajine," podotkol na sociálnej sieti Facebook politológ Volodymyr Fesenko.
Niekoľko otázok
Otázne je, ako sa zmení fungovanie prezidentskej kancelárie na čele s Budanovom. Stanica BBC poznamenala, že existuje niekoľko otázok. „Prejde riadenie štátu na vojenskú úroveň alebo generálporučík Budanov jednoducho vymení uniformu za oblek a stane sa efektívnym úradníkom?" BBC dala ďalší otáznik na konci vety (o čom už bola reč v tomto texte), či bude šéfom tímu ukrajinských vyjednávačov.
Za jednu z dôležitých otázok ešte označila to, či Budanov uskutoční reorganizáciu prezidentskej kancelárie, respektíve či viacero ľudí ju bude musieť opustiť a koho by si priviedol ako náhradu za nich. V tomto prípade by však takmer určite potreboval získať súhlas od Zelenského.