Trump pohrozil viceprezidentke Rodriguezovej, že môže dopadnúť horšie ako Maduro

Trump aj jeho minister zahraničia Marco Rubio dávajú najavo, že od zvyšných predstaviteľov vlády v Caracase čakajú zásadné zmeny a splnenie požiadaviek Spojených štátov. Rubio dnes uviedol, že ich budú posudzovať podľa toho, ako tieto požiadavky dokážu naplniť.
„Ak nebude robiť, čo je správne, zaplatí za to veľmi vysokú cenu, pravdepodobne vyššiu ako Maduro,“ povedal Trump telefonicky magazínu. Prezident dal podľa časopisu jasne najavo, že zo strany Rodríguezovej nebude tolerovať to, čo označil za vzdorovité odmietnutie ozbrojenej americkej intervencie, ktorá viedla k Madurovmu zadržaniu.
Venezuelský najvyšší súd po útoku poveril Rodríguezovú, aby dočasne prevzala právomoci hlavy štátu. Viceprezidentka, ktorá predtým odmietla špekulácie, že utiekla do Ruska, označila podľa agentúry DPA Madura za jediného prezidenta krajiny. „V tejto krajine máme jediného prezidenta a ten sa volá Nicolás Maduro,“ povedala vo vystúpení pre médiá, obklopená ministrami a predstaviteľmi venezuelských ozbrojených síl.
Rodríguezová, ktorú médiá označujú za jednu z najvernejších postáv Madurovho režimu, vyzvala na okamžité prepustenie zajatého prezidenta a jeho manželky Cilie Floresovej. Spojené štáty obvinila z porušenia Charty OSN, z pokusu zvrhnúť vládu a zo snahy zmocniť sa venezuelských zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete. „Nepodarí sa im to,“ tvrdila.
Rubio dnes uviedol, že USA teraz uplatňujú vplyv predovšetkým prostredníctvom námorného embarga na vývoz venezuelskej ropy. Trump si podľa ministra ponecháva voľnosť k ďalším krokom, ak by to považoval za potrebné.
Medzi konkrétne požiadavky USA patrí, aby bol venezuelský ropný sektor „riadený v prospech ľudu“, ďalej zastavenie obchodu s drogami a obmedzenie pôsobenia gangov. Washington tiež žiada odchod kolumbijských ozbrojených skupín FARC a ELN. „Už sa nesmie bratríčkovať s Hizballáhom a Iránom v našom vlastnom regióne,“ dodal Rubio.