Pri útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov, uviedla Havana

Pri útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov, uviedla Havana

Pri sobotňajšom americkom útoku na Venezuelu zahynulo 32 členov kubánskych bezpečnostných zložiek a tajných služieb, uviedla podľa agentúry Reuters kubánska vláda v nedeľnom vyhlásení.

05.01.2026 06:00
Na pondelok a utorok kubánska vláda vyhlásila dva dni smútku s tým, že informácie ohľadom pohrebu zabitých budú oznámené neskôr. Americké sily pri sobotňajšom nečakanom útoku na Caracas zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezli ich do USA.

Maduro exportovaný z letiska do väzenia
Video
Nicolása Madura prevážajú z letiska a heliportu do väzenia. Video: Reuters/NewsNation / Zdroj: Reuters

„Verni svojim záväzkom v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčania svoju povinnosť dôstojne a hrdinsky a padli po ľútom odpore v priamom boji s útočníkmi alebo v dôsledku bombardovania zariadenia,“ cituje agentúra AP z vyhlásenia. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, keď sa dostal k moci. O zabití veľkého množstva kubánskych členov Madurovej ochranky v noci na pondelok hovoril už americký prezident Donald Trump.

Venezuela pod vládou prezidenta Madura bola hlavným spojencom kubánskeho režimu. Kuba z Venezuely dovážala dotovanú ropu, pričom svojmu partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenstva či zdravotníctva.

Výbuchy vo venezuelskom Caracase, prelet helikoptér
Video
Zdroj: Reuters
