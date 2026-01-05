Pri útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov, uviedla Havana

Na pondelok a utorok kubánska vláda vyhlásila dva dni smútku s tým, že informácie ohľadom pohrebu zabitých budú oznámené neskôr. Americké sily pri sobotňajšom nečakanom útoku na Caracas zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a odviezli ich do USA.
„Verni svojim záväzkom v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčania svoju povinnosť dôstojne a hrdinsky a padli po ľútom odpore v priamom boji s útočníkmi alebo v dôsledku bombardovania zariadenia,“ cituje agentúra AP z vyhlásenia. Kuba poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, keď sa dostal k moci. O zabití veľkého množstva kubánskych členov Madurovej ochranky v noci na pondelok hovoril už americký prezident Donald Trump.
Venezuela pod vládou prezidenta Madura bola hlavným spojencom kubánskeho režimu. Kuba z Venezuely dovážala dotovanú ropu, pričom svojmu partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenstva či zdravotníctva.