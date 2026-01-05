ONLINE: Ukrajina zaútočila na Rusko stovkami dronov, každý deň cielili aj na Moskvu

6:25 Ukrajina doposiaľ každý deň v roku 2026 podnikla dronové útoky na Moskvu, vyplýva z údajov zverejnených ruským ministerstvom obrany, uviedla agentúra Reuters.
Do nedeľňajšej polnoci ruské protivzdušné systémy zničili 57 dronov nad Moskovskou oblasťou z celkového počtu 437 zostrelených nad Ruskom, uviedlo ministerstvo na platforme Telegram. Ukrajina sa k tomu bezprostredne nevyjadrila, no Kyjev čoraz častejšie používa drony s dlhým doletom na útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je narušiť logistiku armády, energetickú infraštruktúru, zvýšiť náklady na vojnové úsilie Moskvy a reagovať na opakované ruské raketové a dronové útoky.
Rusko zvyčajne informuje len o počte zostrelených bezpilotných lietadiel, ale nie o tom, koľko ich Ukrajina vyslala, a len zriedkavo zverejňuje celý rozsah škôd.
Z bezpečnostných dôvodov došlo k dočasnému uzavretiu moskovských letísk a desiatok ďalších ruských letísk, ozrejmila Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) na Telegrame. K narušeniu došlo počas predĺžených novoročných a pravoslávnych vianočných sviatkov v Rusku, ktoré tento rok trvajú do 9. januára.
Podľa výpočtov ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti protivzdušná obrana za posledný týždeň zachytila a zničila najmenej 1548 ukrajinských dronov nad ruským územím a Krymským polostrovom.
Rusko zas v noci na pondelok zaútočilo na Kyjevskú oblasť. Zahynuli pri tom dve osoby, informovali ukrajinské úrady v pondelok po vyhlásení celoštátneho leteckého poplachu, doplnila agentúra AFP.
Gubernátor ruskej Kurskej oblasti podľa stanice BBC uviedol, že dron zasiahol rozostavanú výškovú budovu v Kursku, ale nikto tam v tom čase nebol. V Lipeckej oblasti dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne.
„Nepriateľský dron zaútočil na rozostavanú výškovú budovu v Kursku… narazil do jedného z poschodí,“ uviedol gubernátor Kurskej oblasti Alexander Chinštejn podľa ruskej služby BBC. „Našťastie v tom čase na stavenisku nikto nebol,“ dodal. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin medzitým podľa BBC oznámil, že obrana zostrelila štyri desiatky dronov letiacich na metropolu.
Dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Jelec v ruskej Lipeckej oblasti, uviedol na Telegrame gubernátor regiónu Igor Artamonov, podľa ktorého neboli hlásené žiadne obete. V meste sa nachádza továreň Energija, ktorá je podľa agentúry Reuters hlavným dodávateľom batérií a akumulátorov pre ruský vojenský priemysel. Ukrajinský dronový útok vo fabrike spôsobil požiar vlani v máji.