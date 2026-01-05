ONLINE: Venezuelská vláda chce prepustenie Madura. Trump pohrozil ďalšími údermi, ak to nepôjde podľa jeho predstáv

8:10 Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v pondelok vyhranil proti vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Po americkej vojenskej akcii v susednej Venezuele ho nazval pašerákom drog, varoval ho, aby „si dával pozor" a nevylúčil ani vojenskú intervenciu USA v Kolumbii. Petro ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku.
7:30 Predstaviteľ opozície Edmundo González Urrutia medzitým zo španielskeho exilu vyzval na uznanie výsledkov prezidentských volieb z roku 2024, v ktorých podľa opozície zvíťazil práve Urrutia.
Venezuelská štátna televízia VTV vysielala zábery z prezidentského paláca Miraflores, na ktorých vedľa Rodríguezovej sedí minister obrany Vladimir Padrino López a minister vnútra Diosdado Cabello. Rodríguezová neskôr podľa AFP na Telegrame Spojené štáty vyzvala k vyváženým a rešpektujúcim vzájomným vzťahom. Najvyšší súd po americkom útoku poveril Rodríguezovú výkonom prezidentských právomocí.
Rodríguezová v nedeľu vytvorila komisiu, ktorej úlohou bude snaha o prepustenie Madura a jeho manželky. Na čele komisie má stáť jej brat Jorge Rodríguez, ktorý je predsedom parlamentu, a minister zahraničia Yván Gil. Maduro a jeho žena Cilia Floresová dnes stanú pred súdom v New Yorku, pričom čelia obvineniu z rôznych trestných činov, napríklad drogového a teroristického spolčenia či spolčenia za účelom pašovania kokaínu do Spojených štátov.
Americký prezident Donald Trump v noci na palube Air Force One uviedol, že Spojené štáty vo Venezuele rokujú s ľuďmi, ktorí sa ujali vedenia krajiny. Dodal však, že sú to Spojené štáty, ktoré nad situáciou vo Venezuele držia kontrolu. Trump zároveň uviedol, že Venezuela bude čeliť ďalšej vlne úderov, ak s ním jej vedenie nebude spolupracovať na tom, čo nazval jeho snahou „spravovať“ túto krajinu.
Trump tiež uviedol, že pri americkom útoku zahynulo veľké množstvo kubánskych členov Madurovej ochranky. Americký prezident zároveň novinárom povedal, že si nemyslí, že sa USA budú musieť vojensky angažovať na Kube, pretože pre tamojší režim bude ťažké udržať sa bez prísunu lacnej venezuelskej ropy. „Kuba je pripravená padnúť,“ uviedol Trump.Čítajte viac Pri útoku USA na Venezuelu zahynulo 32 Kubáncov, uviedla Havana
Americký prezident však podľa agentúry Reuters naznačil, že Kolumbia a Mexiko by tiež mohli čeliť vojenskej akcii, ak nezbrzdia prílev nelegálnych drog do USA. Kolumbijského prezidenta Gustava Petra označil za človeka, ktorý „rád vyrába kokaín a predáva ho do Spojených štátov". Trump tiež uviedol, že „Operácia Kolumbia" mu znie dobre.
„Táto chvíľa predstavuje dôležitý krok, ale nestačí,“ uviedol podľa AFP Urrutia s tým, že uznanie výsledkov volieb z predvlaňajška a prepustenie všetkých politických väzňov sú nevyhnutnosťou na „normalizáciu“ situácie v krajine. Ďalšia opozičná predstaviteľka a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová už v sobotu uviedla, že Urrutia by sa mal „okamžite ujať svojho ústavného mandátu“.
Predvlaňajším prezidentským voľbám vo Venezuele podľa štvorčlenného expertného panelu OSN chýbali základny transparentnosti a integrity. Ústredná volebná komisia podľa panelu porušila miestne pravidlá a vyhlásila Madura víťazom bez toho, aby boli spočítané výsledky z každej z 30 000 volebných miestností v krajine. To podľa nej nemá v súčasných demokratických voľbách obdoby.
Podľa výpočtu agentúry AP na základe údajov zo zhruba 80 percent volebných miestností v prezidentských voľbách v roku 2024 zvíťazil Urrutia, ktorý dostal 6,9 milióna hlasov. Taktiež opozícia s odvolaním sa na zápisnice z viac ako 80 percent volebných miestností tvrdí, že zvíťazil so 67 percentami hlasov Urrutia.