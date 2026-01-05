Pravda Správy Svet Kolumbijský prezident Trumpovi odkázal, aby sa mu nevyhrážal a neohováral ho

Kolumbijský prezident Trumpovi odkázal, aby sa mu nevyhrážal a neohováral ho

Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v pondelok vyhranil proti vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa.

05.01.2026 08:00
Gustavo Petro Foto: ,
Prezident Kolumbie Gustavo Petro počas policajného ceremoniálu v Bogote v pondelok 15. decembra 2025.
Po americkej vojenskej akcii v susednej Venezuele ho nazval pašerákom drog, varoval ho, aby „si dával pozor“ a nevylúčil ani vojenskú intervenciu USA v Kolumbii. Petro ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump počas brífingu na palube prezidentského špeciálu Air Force One vyhlásil, že Kolumbia je „chorou krajinou“ a „riadi ju chorý človek, ktorý rád vyrába kokaín a predáva ho do Spojených štátov“. Petro má podľa Trumpa na území Kolumbie továrne na výrobu kokaínu a varoval, že takáto situácia tam už dlho panovať nebude. Na otázku, či v Kolumbii chystá vojenský zásah podobný tomu vo Venezuele, odpovedal, že mu to „znie dobre“, pretože tam zabíjajú veľa ľudí.

Maduro exportovaný z letiska do väzenia
Video
Prezidenta Venezuely Nicolása Madura prevážajú z letiska a heliportu do väzenia. Video: Reuters/NewsNation / Zdroj: Reuters

„Dôrazne odmietam, aby Trump hovoril bez znalosti veci. Moje meno sa za 50 rokov neobjavilo v (kolumbijských) súdnych spisoch o obchodovaní s drogami, ani v minulosti, ani v súčasnosti,“ uviedol Petro. Zdôraznil, že súdna moc v krajine nie je pod jeho kontrolou. „Prestaňte ma ohovárať, pán Trump. Takto sa nevyhráža latinskoamerickému prezidentovi, ktorý vzišiel z ozbrojeného boja a potom z boja za mier kolumbijského ľudu,“ vyhlásil.

V ďalšom príspevku ostro kritizoval americké bombardovanie venezuelskej metropoly Caracas a odvlečenie prezidenta Nicolása Madura do USA. „Spojené štáty sú prvou krajinou, ktorá v dejinách ľudstva bombardovala juhoamerické hlavné mesto. Neurobil to ani Netanjahu, ani Hitler, ani Franco, ani Salazar,“ zdôraznil ľavicový prezident.

AFP pripomína, že Kolumbia a Spojené štáty sú kľúčovými vojenskými a hospodárskymi spojencami v regióne. Od nástupu Trumpa sa lídri oboch krajín pravidelne sporia v otázkach migrácie, ciel alebo pašovania drog.

