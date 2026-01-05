Pravda Správy Svet Blackout v časti Berlína, bez prúdu sú stále desaťtisíce domácností. Prihlásili sa k nemu ľavicoví extrémisti

Rozsiahly výpadok elektriny v juhozápadnej časti Berlína je dielom ľavicových extrémistov, uviedol v pondelok podľa agentúry DPA starosta nemeckého hlavného mesta Kai Wegner. Bez prúdu sú po požiari káblov zo sobotňajšieho rána stále desaťtisíce domácností. Požiar káblového mosta cez Teltowský kanál pripravil v čase mrazivého počasia o dodávky prúdu 45 000 domácností a viac ako 2 200 podnikov.

05.01.2026 08:30
Nemecko, Berlín, blackout Foto: ,
Bonnie si svieti baterkou z mobilného telefónu, keď v sobotu 3. januára 2025 prechádza stanicou verejnej dopravy Wannsee v Berlíne počas výpadku prúdu v juhozápadnom Berlíne po požiari ústredne.
Podľa agentúry DPA bolo zverejnené vyhlásenie údajných páchateľov, ktorého pravosť teraz skúma nemecká tajná služba.

Blackout v Berlíne. K útoku na káble sa hlási extrémna ľavica
Podľa stanice BBC News a denníka The Guardian sa k zodpovednosti za útok prihlásila krajne ľavicová aktivistická skupina, ktorá si hovorí Vulkangruppe. Cieľom akcie bola podľa jej vyhlásenia ekonomika založená na fosílnych palivách. Skupina tvrdí, že sa zamerala na niektoré z najbohatších štvrtí mesta a dodala, že sa chce ospravedlniť menej majetným, ktoré výpadok prúdu zasiahol.

Oblasť postihnutá výpadkom v dodávkach elektriny zahŕňa mnoho domovov pre seniorov, nemocnice a výškové budovy, kde sú obyvatelia závislí od výťahov, ktoré sú teraz mimo prevádzky, poznamenal The Guardian.

„Je neprijateľné, aby extrémna ľavica opäť útočila na našu elektrickú sieť a ohrozovala tak ľudské životy,“ povedal kresťanskodemokratický starosta Wegner.

Podľa údajov prevádzkovateľa siete, spoločnosti Stromnetz Berlin, sú škody také vážne a oprava taká zložitá, že núdzová situácia bude mimoriadne dlhá. Úplné obnovenie dodávok zrejme potrvá až do štvrtka popoludní, pričom k pondelku bolo znovu pripojených 7000 domácností a 150 podnikov.

Franziska Giffeyová, ktorá v regionálnej vláde nemeckého hlavného mesta zastáva post senátorky pre ekonomiku, už v sobotu večer uviedla, že bolo poškodených päť veľmi silných vysokonapäťových káblov. Útok bol podľa nej premyslený – silné zápalné zariadenie bolo umiestnené pod káblami tak, aby narobilo čo najväčšie škody.

