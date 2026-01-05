Blackout v časti Berlína, bez prúdu sú stále desaťtisíce domácností. Prihlásili sa k nemu ľavicoví extrémisti

Podľa agentúry DPA bolo zverejnené vyhlásenie údajných páchateľov, ktorého pravosť teraz skúma nemecká tajná služba.
Podľa stanice BBC News a denníka The Guardian sa k zodpovednosti za útok prihlásila krajne ľavicová aktivistická skupina, ktorá si hovorí Vulkangruppe. Cieľom akcie bola podľa jej vyhlásenia ekonomika založená na fosílnych palivách. Skupina tvrdí, že sa zamerala na niektoré z najbohatších štvrtí mesta a dodala, že sa chce ospravedlniť menej majetným, ktoré výpadok prúdu zasiahol.
Oblasť postihnutá výpadkom v dodávkach elektriny zahŕňa mnoho domovov pre seniorov, nemocnice a výškové budovy, kde sú obyvatelia závislí od výťahov, ktoré sú teraz mimo prevádzky, poznamenal The Guardian.
„Je neprijateľné, aby extrémna ľavica opäť útočila na našu elektrickú sieť a ohrozovala tak ľudské životy,“ povedal kresťanskodemokratický starosta Wegner.
Podľa údajov prevádzkovateľa siete, spoločnosti Stromnetz Berlin, sú škody také vážne a oprava taká zložitá, že núdzová situácia bude mimoriadne dlhá. Úplné obnovenie dodávok zrejme potrvá až do štvrtka popoludní, pričom k pondelku bolo znovu pripojených 7000 domácností a 150 podnikov.
Franziska Giffeyová, ktorá v regionálnej vláde nemeckého hlavného mesta zastáva post senátorky pre ekonomiku, už v sobotu večer uviedla, že bolo poškodených päť veľmi silných vysokonapäťových káblov. Útok bol podľa nej premyslený – silné zápalné zariadenie bolo umiestnené pod káblami tak, aby narobilo čo najväčšie škody.