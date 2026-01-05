Trumpove vyhrážky zabrali. Venezuelská viceprezidentke vyzvala USA k spolupráci

„Vyzývame vládu USA na spoluprácu na agende zameranej na zdieľaný rozvoj v rámci medzinárodného práva,“ uviedla Rodríguezová v noci na dnešok na sieti Telegram vo vyhlásení, ktoré podpísala ako úradujúca prezidentka. Venezuelský najvyšší súd ju cez víkend poveril dočasným vedením krajiny. „(Americký) prezident Donald Trump, naši ľudia a náš región si zaslúžia mier a dialóg, nie vojnu," dodala s tým, že Venezuela znovu potvrdzuje svoj záväzok k mieru a usiluje sa o život bez vonkajších hrozieb. Rodríguezové vyhlásenia zverejnila po nedeľnom prvom zasadnutí kabinetu bez Madura.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu Rodríguezovej pohrozil, že môže zaplatiť vyššiu cenu ako Maduro, pokiaľ „neurobí to, čo je správne“. V noci na dnešok Trump povedal, že jeho administratíva rokuje s ľuďmi, ktorí sa ujali vedenia Venezuely. Dodal však, že sú to Spojené štáty, kto má situáciu vo Venezuele pod kontrolou. Trump tiež uviedol, že Venezuela bude čeliť ďalšej vlne úderov, pokiaľ s ním jej vedenie nebude spolupracovať na „snahe spraviť“ túto krajinu.Čítajte viac Trump pohrozil viceprezidentke Rodriguezovej, že môže dopadnúť horšie ako Maduro
Trump a americký minister zahraničia Marco Rubio od predstaviteľov vlády v Caracase čakajú zásadné zmeny a splnenie požiadaviek Spojených štátov. Medzi ne podľa amerických médií patrí zastavenie obchodu s drogami a obmedzenie pôsobenia drogových gangov či riadenie venezuelského ropného sektora „v prospech ľudu“. V noci na dnešok Trump novinárom povedal, že žiada, aby Rodríguezová poskytla USA plný prístup k schátranej venezuelskej ropnej infraštruktúre. „Ak sa nebudú správať slušne, udrieme druhýkrát,“ zopakoval americký prezident podľa Reuters.
V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené štáty na okamžité prepustenie venezuelského prezidenta a jeho manželky, pričom Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“. V nedeľu minister obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené sily boli po celej krajine uvedené do stavu pohotovosti, aby zabezpečili suverenitu krajiny.Čítajte viac Čo príde po útoku na Venezuelu? Američania v Grónsku, Rusi v Kyjeve a Ukrajinci v Moskve?