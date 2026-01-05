Pravda Správy Svet Trumpove vyhrážky zabrali. Venezuelská viceprezidentke vyzvala USA k spolupráci

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené štáty k spolupráci a vzťahom založeným na vzájomnom rešpekte, informovala dnes agentúra Reuters. Podľa nej ide o prvé ústretové gesto Rodríguezovej voči Washingtonu od soboty, keď americké jednotky uniesli z Venezuely jej autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura, ktorý má sa má dnes postaviť pred súd v New Yorku kvôli niekoľkým obvineniam, vrátane pašovania drog do Spojených štátov.

05.01.2026 10:12
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová na ministerstve zahraničných vecí v Caracase v pondelok 11. augusta 2025.
„Vyzývame vládu USA na spoluprácu na agende zameranej na zdieľaný rozvoj v rámci medzinárodného práva,“ uviedla Rodríguezová v noci na dnešok na sieti Telegram vo vyhlásení, ktoré podpísala ako úradujúca prezidentka. Venezuelský najvyšší súd ju cez víkend poveril dočasným vedením krajiny. „(Americký) prezident Donald Trump, naši ľudia a náš región si zaslúžia mier a dialóg, nie vojnu," dodala s tým, že Venezuela znovu potvrdzuje svoj záväzok k mieru a usiluje sa o život bez vonkajších hrozieb. Rodríguezové vyhlásenia zverejnila po nedeľnom prvom zasadnutí kabinetu bez Madura.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu Rodríguezovej pohrozil, že môže zaplatiť vyššiu cenu ako Maduro, pokiaľ „neurobí to, čo je správne“. V noci na dnešok Trump povedal, že jeho administratíva rokuje s ľuďmi, ktorí sa ujali vedenia Venezuely. Dodal však, že sú to Spojené štáty, kto má situáciu vo Venezuele pod kontrolou. Trump tiež uviedol, že Venezuela bude čeliť ďalšej vlne úderov, pokiaľ s ním jej vedenie nebude spolupracovať na „snahe spraviť“ túto krajinu.

Trump a americký minister zahraničia Marco Rubio od predstaviteľov vlády v Caracase čakajú zásadné zmeny a splnenie požiadaviek Spojených štátov. Medzi ne podľa amerických médií patrí zastavenie obchodu s drogami a obmedzenie pôsobenia drogových gangov či riadenie venezuelského ropného sektora „v prospech ľudu“. V noci na dnešok Trump novinárom povedal, že žiada, aby Rodríguezová poskytla USA plný prístup k schátranej venezuelskej ropnej infraštruktúre. „Ak sa nebudú správať slušne, udrieme druhýkrát,“ zopakoval americký prezident podľa Reuters.

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené štáty na okamžité prepustenie venezuelského prezidenta a jeho manželky, pričom Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“. V nedeľu minister obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené sily boli po celej krajine uvedené do stavu pohotovosti, aby zabezpečili suverenitu krajiny.

