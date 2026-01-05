Sporný prejav Okamuru. Od Babiša prišla jemná kritika a to po až po niekoľkých dňoch

Okamura kritizoval poskytovanie zbraní Ukrajine aj vedenie ukrajinského štátu, čo vyvolalo ostrú reakciu opozície aj ukrajinských politikov a diplomatov. Postavil sa proti ukrajinskému členstvu v EÚ, kritizoval tvrdo postoj EÚ aj ľudí z okolia prezidenta Volodymyra Zelenského, keď hovoril o „ukrajinských zlodejoch okolo Zelenského junty“.
Vyjadrenie jedného z najvyšších ústavných činiteľov považujú opoziční politici za hanebné a neprijateľné, Snemovňa aj vláda premiéra Babiša by sa od Okamurových slov mali podľa nich dištancovať. S predsedom vlády chce vec pri stredajšom novoročnom obede riešiť aj prezident Petr Pavel.
„O toľko diskutovanom prejave Tomia Okamury si myslím to, že pán predseda SPD to poňal ako prejav predsedu SPD, že hovoril hlavne na svojich voličov. Možno sa snaží svojim prejavom získať aj voliča Stačilo!, ktoré sa tam nedostalo (do Snemovne),“ povedal Babiš.Čítajte viac Okamurove vyjadrenia budia podľa prezidenta Pavla znepokojenie, prerokuje to s Babišom
Proti Okamurovým slovám sa vo štvrtok ohradil aj ukrajinský veľvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podľa neho boli nedôstojné a úplne neprijateľné. Minister zahraničia Petr Macinka (Motoristi) nasledujúci deň uviedol, že nepovažuje za vhodné, aby veľvyslanec cudzieho štátu verejne hodnotil výroky jedného z najvyšších ústavných činiteľov SR. So Zvaryčom sa zíde.