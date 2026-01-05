Kuriózna nehoda. Rozsypaný čaj spôsobil na diaľnici tragickú zrážku vyše desiatky áut

Kurióznu nehodu s tragickými následkami zažilo v nedeľu Japonsko. Viac ako desiatka áut sa zrazila po tom, čo vodiči stratili nad vozidlami kontrolu kvôli čaju, ktorý sa vysypal z kamiónu a pokryl úsek dlhý asi 500 metrov.
Foto: SITA/AP
Zhorené vozidlá po hromadnej nehode na diaľnici v Minakami, severozápadne od Tokia, v sobotu 27. decembra 2025.
V nemocnici skončili štyria ľudia, z ktorých jeden svojim zraneniam podľahol, informovala dnes agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.
Ako raketa! Vodič zázračne preletel nad kruhovým objazdom
Video
Neuveriteľná nehoda. Vodiči v rumunskom meste Oradea neverili svojim očiam, keď im nad hlavami a strechami áut preletel automobil. Zaznamenala to stacionárna kamera... Viac...
Nehoda sa stala v prefektúre Točigi na ostrove Honšú a cesta po nej musela byť na niekoľko hodín uzavretá, kým robotníci s lopatami odpracú vysypaný čaj. Podľa policajného vyšetrovania sa drvené čajové lístky začali na ceste sypať, pretože ich prevážal nákladný automobil s nezakrytou korbou.
Čítajte viac Tragédia v saune, ktorá sa nemusela stať. Manželia uhoreli v zamknutej miestnosti, núdzový alarm bol dva roky vypnutý