Spor v Babišovej vláde. Ministri za ANO nesúhlasia s výrokmi Fialu z SPD o „nepreukázanej úlohe“ Ruska pri Vrběticiach

Minister školstva Robert Plaga (za ANO) dnes pri príchode na rokovanie vlády povedal, že informácie v čase predchádzajúcej vlády Andreja Babiša (ANO) jednoznačne ukazovali, že Fialova verzia nie je pravdivá a za útokom boli agenti ruskej vojenskej tajnej služby GRU.Čítajte viac Desať rokov od výbuchu: Vrbětice sú mementom, že Rusi nemajú žiadne zábrany. Nezabúdame, odkazujú Česi
Plaga očakáva, že výroky by mohla dnes prejednávať koaličná rada. Minister práce Aleš Juchelka (ANO) si myslí, že vyjadrenia sú určené pre voličov SPD. „Avšak ja sa s tým nestotožňujem,“ povedal Juchelka. Rád by záležitosť prebral dnes na vláde napríklad v bode rôzne, ktorým obvykle zasadnutie kabinetu končí.
Podpredseda SPD Fiala v nedeľnom programe Českej televízie Otázky Václava Moravca povedal, že nie je preukázané, že za útokom na Vrbětice v roku 2014 stálo Rusko. Dnes uviedol, že za svojimi výrokmi stojí. Pri výbuchu skladov v muničnom areáli Vrbětice v roku 2014 zomreli dvaja Česi. O sedem rokov neskôr vtedajšia Babišova vláda uviedla, že české bezpečnostné zložky majú dôvodné podozrenie na zapojenie príslušníkov ruskej vojenskej tajnej služby GRU.
Plaga pripomenul, že zasadal v Babišovej vláde v okamihu, keď sa informácie o zapojení GRU zverejnili. „Z môjho pohľadu tie informácie jednoznačne ukazovali, že tá verzia, ktorú hovorí Radim Fiala, nie je pravdivá, že za tým útokom boli agenti GRU,“ uviedol. Predpokladá, že to bude Babiš riešiť na koaličnej rade. „Mali sme jasné indície a dôkazy, že to boli agenti GRU, kto za tým útokom stáli,“ doplnil Plaga.Čítajte viac Za výbuchom muničného skladu na Morave boli ruskí špióni. Vyšetrovanie potvrdilo podozrenia
Kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) prípad výbuchov skladov odložili, pretože Rusko odmietlo s českou políciou spolupracovať. Zároveň polícia potvrdila, že výbuchy uskutočnili príslušníci ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorí chceli zabrániť dodaniu munície do oblastí, kde vtedy vykonávalo Rusko vojenské operácie.