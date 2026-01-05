Ceny energií, dane, zľavy i zastropovanie dôchodkov. Babišova vláda si odklepla program

Takmer 40-stranový dokument koalícia zverejnila na začiatku novembra, keď ho poslala aj prezidentovi Petrovi Pavlovi. Toho zaujímala najmä oblasť zahraničnej a obrannej politiky, ku ktorej mal aj výhrady. Koalícia v dokumente uvádza, že ČR je zvrchovaným členským štátom EÚ a pevným spojencom NATO, k Rusku ako agresorovi na Ukrajine sa v ňom však nevyjadruje, rovnako ani k pomoci Kyjevu.
Prezident na to reagoval, že mu v návrhu chýba bezpečnostný a zahraničnopolitický kontext. Je podľa neho dôležité jasne uviesť, kto alebo čo ohrozuje českú bezpečnosť a prosperitu, a tiež uistiť spojencov, že ČR si bude naďalej plniť svoje záväzky, prípadne ako sa jej postoj voči EÚ a NATO zmení. Vyjadril nádej, že vláda to do dokumentu doplní. To sa však nestalo.
Programové vyhlásenie obsahuje napríklad záväzok strán nezvyšovať počas nasledujúceho volebného obdobia žiadne dane, zastropovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokoch, vrátiť zľavy na cestovné pre študentov a seniorov na 75 percent, ako to bolo počas predchádzajúcej Babišovej vlády, či zaviesť nulovú DPH z liekov na predpis.Čítajte viac Spor v Babišovej vláde. Ministri za ANO nesúhlasia s výrokmi Fialu z SPD o „nepreukázanej úlohe“ Ruska pri Vrběticiach
Vláda chce stanoviť nástupný plat policajtov, hasičov, colníkov, učiteľov a vojakov po absolvovaní základnej prípravy na 50 000 korún (vyše 2000 eur). Za jednu z priorít v dokumente označila dostupné bývanie. Kabinet v ňom tiež sľubuje, že zruší poplatky pre Českú televíziu a Český rozhlas, avšak dodáva, že chce zachovať ich nezávislosť. Okrem toho sa vláda napríklad zaviazala k nulovej tolerancii voči nelegálnej migrácii.