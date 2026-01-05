Pravda Správy Svet Ceny energií, dane, zľavy i zastropovanie dôchodkov. Babišova vláda si odklepla program

Kabinet českého premiéra Andreja Babiša v pondelok na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády. Pripravené ho mal od konca októbra. Za svoje priority v ňom označil zabezpečiť prijateľné ceny energií, nezvyšovať dane či zastropovať vek odchodu do dôchodku. Zaviazal sa tiež zrušiť koncesionárske poplatky či neprijať euro. O schválení v pondelok informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

05.01.2026 13:51
Česko vláda nová babiš pavel Foto: ,
Na snímke nová česká vláda premiéra Andreja Babiša (vpredu druhý zľava) s prezidentom ČR Petrom Pavlom (uprostred) na Pacassiho schodisku po vymenovaní na Pražskom hrade. Praha, 15. decembra 2025.
Takmer 40-stranový dokument koalícia zverejnila na začiatku novembra, keď ho poslala aj prezidentovi Petrovi Pavlovi. Toho zaujímala najmä oblasť zahraničnej a obrannej politiky, ku ktorej mal aj výhrady. Koalícia v dokumente uvádza, že ČR je zvrchovaným členským štátom EÚ a pevným spojencom NATO, k Rusku ako agresorovi na Ukrajine sa v ňom však nevyjadruje, rovnako ani k pomoci Kyjevu.

Pavel vymenoval Babiša za premiéra
Video
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Babiš však zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje vláda v demisii Petra Fialu. Tá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Prezident na to reagoval, že mu v návrhu chýba bezpečnostný a zahraničnopolitický kontext. Je podľa neho dôležité jasne uviesť, kto alebo čo ohrozuje českú bezpečnosť a prosperitu, a tiež uistiť spojencov, že ČR si bude naďalej plniť svoje záväzky, prípadne ako sa jej postoj voči EÚ a NATO zmení. Vyjadril nádej, že vláda to do dokumentu doplní. To sa však nestalo.

Programové vyhlásenie obsahuje napríklad záväzok strán nezvyšovať počas nasledujúceho volebného obdobia žiadne dane, zastropovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokoch, vrátiť zľavy na cestovné pre študentov a seniorov na 75 percent, ako to bolo počas predchádzajúcej Babišovej vlády, či zaviesť nulovú DPH z liekov na predpis.

vrbetice výbuch česko Čítajte viac Spor v Babišovej vláde. Ministri za ANO nesúhlasia s výrokmi Fialu z SPD o „nepreukázanej úlohe“ Ruska pri Vrběticiach

Vláda chce stanoviť nástupný plat policajtov, hasičov, colníkov, učiteľov a vojakov po absolvovaní základnej prípravy na 50 000 korún (vyše 2000 eur). Za jednu z priorít v dokumente označila dostupné bývanie. Kabinet v ňom tiež sľubuje, že zruší poplatky pre Českú televíziu a Český rozhlas, avšak dodáva, že chce zachovať ich nezávislosť. Okrem toho sa vláda napríklad zaviazala k nulovej tolerancii voči nelegálnej migrácii.

Pravda vo svete: Politológ Kubáček o situácii v Česku: Pavel vstupuje do priestoru, kam sa neodvážil ani Zeman. Česi a Slováci sa znovu zblížia
Video
Vzťahy medzi Petrom Pavlom a Andrejom Babišom ochladnú, tie medzi Prahou a Bratislavou sa zlepšia, predpokladá politológ Jan Kubáček v relácii PRAVDA VO SVETE.
