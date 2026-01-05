Maľuk končí ako šéf ukrajinskej SBU. Povedal tiež, čomu sa ide venovať a pre Rusov to nie je dobrá správa

„Odchádzam z postu šéfa Bezpečnostnej služby. V systéme SBU zostanem a budem realizovať asymetrické špeciálne operácie svetovej úrovne, ktoré aj naďalej budú nepriateľovi spôsobovať maximálne škody,“ cituje server Ukrajinska pravda z Maľukovho vyhlásenia.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že „je potrebné viac ukrajinských asymetrických operácií proti okupantovi a ruskému štátu a jasnejšie výsledky čo do ničenia nepriateľa“. To je podľa neho Maľukovou najsilnejšou stránkou a bude v tom pokračovať v rámci SBU. „Uložil som Vasiľovi Maľukovi, aby naše asymetrické operácie boli najsilnejšie na svete,“ uviedol aj Zelenskyj.
Po Maľukovi sa vedenie SBU dočasne ujme Jevhen Chmara, ktorý v rámci tejto tajnej služby vedie centrum osobitných operácií A.Čítajte viac Drobček a Buldog ako jeden generál. Kto je šéf ukrajinskej tajnej služby, ktorý naháňa Rusom strach?
O tom, že sa Zelenskyj Maľuka chystá odvolať, písal cez víkend napríklad server Politico, podľa ktorého ide o súčasť širšej obmeny na kľúčových pozíciách v krajine. V jej rámci sa novým šéfom prezidentskej kancelárie stal doterajší riaditeľ ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov. Na čele HUR ho nahradil doterajší šéf vonkajšej rozviedky (SZRU) Oleh Ivaščenko. Maľuk sa podľa nemenovaných zdrojov odchodu z čela SBU bránil.
Úradujúcim šéfom SBU bol menovaný v júli 2022, parlament ho potom vo funkcii na návrh Zelenského oficiálne potvrdil vo februári 2023. SBU pod jeho vedením stála za bombovým útokom na Krymský most z októbra 2022 alebo za operácií Pavučina z minuloročného júna, počas ktorej ukrajinskej letiskách v hĺbke ruského územia.