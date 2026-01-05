Medvedev v nedeľu pre ruské médiá uviedol, že si vie predstaviť únosy ďalších svetových lídrov po vzore krokov USA vo Venezuele. Spomenul medzi nimi aj Merza.
„Únos neonacistu Merza by mohol byť vynikajúcim zvratom v tomto karnevale udalostí,“ vyhlásil Medvedev, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Podľa neho nie je takýto scenár nereálny. „Existujú dokonca dôvody na jeho stíhanie v Nemecku, takže by to nebola žiadna strata, najmä keď občania zbytočne trpia,“ povedal bývalý ruský prezident.
„Takéto hrozby dôrazne odsudzujeme,“ povedal v pondelok v Berlíne hovorca nemeckej vlády Sebastian Hille v reakcii na Medvedevove komentáre.
Nemecká spolková vláda podľa neho nevidí dôvod na sprísnenie bezpečnostných opatrení pre Merza. Policajti zodpovední za bezpečnosť kancelára podľa neho patria „medzi najlepších na svete“.
Medvedev bol vnímaný ako liberál, keď v roku 2008 kandidoval na prezidenta Ruska s prísľubom jeho modernizácie a demokratizácie. Od odchode z tejto funkcie sa jeho politický postoj dramaticky zmenil a v súčasnosti je považovaný za jedného z najväčších podporovateľov a podnecovateľov vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine.
Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Obaja sa v pondelok v New Yorku postavili pred federálny súd. USA ich vinia z narkoterorizmu, pašovania kokaínu a držbu zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.