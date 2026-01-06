Pravda Správy Svet ONLINE: V Paríži sa stretáva koalícia ochotných, prvýkrát s Babišom: Som zvedavý, či z toho nebude len 'fotečka'

Česko bolo za premiéra Fialu aktívnym členom koalície ochotných, ale tentoraz bude Českú republiku zastupovať zdržanlivý premiér Babiš.

06.01.2026 05:00
vojna na Ukrajine Foto: ,
Na fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 65. mechanizovanej brigády Ukrajiny, vojaci pália z protitankového raketového systému počas cvičenia blízko frontovej línie na mieste ťažkých bojov s ruskými jednotkami v Záporožskej oblasti na Ukrajine v nedeľu 4. januára 2026.
5:00 Lídri krajín takzvanej koalície ochotných sa v utorok popoludní stretnú v Paríži, aby rokovali okrem iného o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a o povojnovej rekonštrukcii a obnove krajiny, ktorá sa bráni ruskej invázii. Za Česko sa stretnutia prvýkrát zúčastní premiér Andrej Babiš.

Koalícia ochotných je označenie pre európske krajiny podporujúce Ukrajinu v konflikte s Ruskom. Súčasťou tejto iniciatívy je okrem viac ako 30 krajín aj Česko, ktoré sa za vlády bývalého premiéra Petra Fialu aktívne zúčastnilo spoločných rokovaní týchto štátov. Babiš, ktorý je premiérom od decembra, je zatiaľ vo svojich vyjadreniach smerom ku koalícii ochotných zdržanlivý.

"Som zvedavý, čo sa tam bude riešiť a ako, či niečo konkrétne sa bude riešiť. Či nebude fotečka, prejavy a nebude výsledok, "povedal v pondelok po rokovaní vlády.

V sobotu rokovali v Kyjeve bezpečnostní poradcovia zastupujúci krajiny koalície ochotných. Zúčastnili sa zástupcovia 15 štátov vrátane Británie, Francúzska a Nemecka, ako aj NATO a Európskej únie. Podľa ukrajinského vládneho zdroja agentúry AFP sa na diaľku pripojil aj americký splnomocnenec Steve Witkoff.

Slovensko členom koalície ochotných nie je.

