Minister vojny Hegseth prvýkrát hovoril o počte vojakov, ktorí si prišli pre Madura

Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister vojny USA Pete Hegseth, uviedla agentúra AFP.
Foto: Jacquelyn Martin
Minister obrany Pete Hegseth prichádza v pondelok 5. januára 2026 do Kapitolu USA vo Washingtone, aby informoval najvyšších zákonodarcov po tom, čo prezident Donald Trump nariadil americkým silám zajať venezuelského prezidenta Nicolasa Madura.
„Takmer 200 našich najlepších Američanov vstúpilo do centra Caracasu a zajalo obžalovaného jedinca hľadaného americkou justíciou… bez toho, aby bol zabitý jediný Američan,“ vyhlásil šéf Pentagónu v prejave pred americkými námorníkmi v štáte Virgínia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvý údaj o počte zapojených vojakov poskytnutý vysokopostaveným americkým predstaviteľom.
Výbuchy vo venezuelskom Caracase, prelet helikoptér
Video
Podľa svedkov agentúry Reuters bolo v sobotu 3. januára 2026 v skorých ranných hodinách vo venezuelskom hlavnom meste Caracas počuť a vidieť výbuchy, hlasné zvuky a stĺpy dymu. Južná oblasť mesta, neďaleko veľkej vojenskej základne, bola bez elektriny. Video, ktoré získala agentúra Reuters, ukazuje viacero výbuchov osvetľujúcich nočnú oblohu v diaľke, po ktorých nasledovali hlasné explózie a stúpajúce stĺpy dymu. / Zdroj: Reuters
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný.
Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters