Pravda Správy Svet Hackeri ukradli tisíce zdravotných záznamov Novozélanďanov, žiadajú výkupné

Hackeri ukradli tisíce zdravotných záznamov Novozélanďanov, žiadajú výkupné

Hackeri ukradli zdravotné záznamy viac ako 100-tisíc obyvateľov Nového Zélandu a požadujú za ne výkupné. Termín jeho vyplatenia posunul z dnešného rána na piatok, informovala agentúra AFP.

06.01.2026 09:46
Personal data / Hacker / Foto:
Ilustračné foto
debata

Užívateľ siete Telegram s prezývkou Kazu tvrdí, že získal prístup k viac ako 428-tisíc zdravotných záznamov na súkromnej platforme Manage My Health. Užívateľom ponúka, že im ako dôkaz pošle ukážky z ich súborov.

Manage My Health je on-line zdravotný portál a populárna mobilná aplikácia na Novom Zélande, ktorá pacientom umožňuje prístup k ich zdravotným záznamom alebo dohováranie návštev u lekára.

Bratislavskí policajti zadržali hekera, ktorý páchal počítačovú trestnú činnosť v Nemecku
Video
Zdroj: Polícia SR/facebook

Platforma teda ukladá zdravotné údaje a osobné informácie, ako sú telefónne čísla a adresy, svojich 1,8 milióna novozélandských používateľov. Firma, ktorá portál prevádzkuje, odhadla, že kybernetickí zločinci získali prístup k záznamom šiestich až siedmich percent používateľov.

Kazu žiadal, aby mu bola do dnešného rána vyplatená čiastka 60-tisíc amerických dolárov, inak ukradnuté záznamy zverejní alebo predá. Novozélandský denník The Post ale dnes informoval, že hackeri posunuli termín na vyplatenie výkupného na piatok o piatej hodine ráno novozélandského času (štvrtok 17:00 SEČ).

„Naším hlavným cieľom je zarobiť peniaze a získať si dobrú povesť v rámci komunity,“ napísal Kazu na sieti.

Novozélandský minister zdravotníctva Simeon Brown v pondelok začal vyšetrovanie, ako mohol únik záznamov nastať. „Musíme sa z tohto incidentu poučiť, aby sa v budúcnosti nič podobné neopakovalo,“ povedal novinárom.

SR Bratislava TK vláda 60. zasadnutie BAX Čítajte viac Na Sakovej rezort zaútočili hackeri: Pokus o prienik bol odhalený včas
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nový Zéland #hacker #výkupné #Telegram
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"