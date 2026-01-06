Hackeri ukradli tisíce zdravotných záznamov Novozélanďanov, žiadajú výkupné

Užívateľ siete Telegram s prezývkou Kazu tvrdí, že získal prístup k viac ako 428-tisíc zdravotných záznamov na súkromnej platforme Manage My Health. Užívateľom ponúka, že im ako dôkaz pošle ukážky z ich súborov.
Manage My Health je on-line zdravotný portál a populárna mobilná aplikácia na Novom Zélande, ktorá pacientom umožňuje prístup k ich zdravotným záznamom alebo dohováranie návštev u lekára.
Platforma teda ukladá zdravotné údaje a osobné informácie, ako sú telefónne čísla a adresy, svojich 1,8 milióna novozélandských používateľov. Firma, ktorá portál prevádzkuje, odhadla, že kybernetickí zločinci získali prístup k záznamom šiestich až siedmich percent používateľov.
Kazu žiadal, aby mu bola do dnešného rána vyplatená čiastka 60-tisíc amerických dolárov, inak ukradnuté záznamy zverejní alebo predá. Novozélandský denník The Post ale dnes informoval, že hackeri posunuli termín na vyplatenie výkupného na piatok o piatej hodine ráno novozélandského času (štvrtok 17:00 SEČ).
„Naším hlavným cieľom je zarobiť peniaze a získať si dobrú povesť v rámci komunity,“ napísal Kazu na sieti.
Novozélandský minister zdravotníctva Simeon Brown v pondelok začal vyšetrovanie, ako mohol únik záznamov nastať. „Musíme sa z tohto incidentu poučiť, aby sa v budúcnosti nič podobné neopakovalo," povedal novinárom.