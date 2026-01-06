Na to, že chytia Madura, si niekto stavil a zarobil šialené peniaze. Neznámy výherca mohol o akcii vedieť

Vyvstávajú však otázky, či tento človek neprofitoval z neverejných informácií o chystanej operácii amerických síl, pretože stávky na Madurovo dolapenie rýchlo narastali tesne pred samotnou akciou, napísal dnes web stanica BBC.
Americké jednotky Madura a jeho ženu uniesli v sobotu, Washington ich viní okrem iného z narkoterorizmu či spolčenia za účelom pašovania kokaínu do USA, za čo hrozí doživotie.
Jeden z účtov, ktorý sa k platforme Polymarket fungujúcej na báze kryptomien pripojil minulý mesiac a ktorý vsádzal na Venezuelu, zarobil viac ako 436-tisíc dolárov. Dotyčný si stavil 32 537 dolárov. Nie je jasné, kto stávku uzavrel, pretože účet tvoril identifikátor zložený z písmen a čísel.
Ľudia na týchto takzvaných predikčných trhoch obchodujú s kontraktmi na pravdepodobnosť, že nastane určitá udalosť. Výška ich výhry sa odvíja od výšky stávky.Čítajte viac Minister vojny prvýkrát hovoril o počte vojakov, ktorí si prišli pre Madura
Dáta americkej platformy ukazujú, že obchodníci odhadovali pravdepodobnosť Madurovho odchodu ešte v piatok popoludní iba na 6,5 percenta. Krátko pred polnocou však pravdepodobnosť podľa stávok vzrástla na 11 percent av sobotných skorých ranných hodinách rýchlo vystrelila. Krátko potom americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že americké sily sa Madura zmocnili. Polymarket na žiadosť BBC o komentár bezprostredne nereagoval.
„Táto konkrétna stávka má všetky znaky obchodu založeného na neverejných informáciách,“ povedal Dennis Kelleher, ktorý je riaditeľom nestraníckej skupiny Better Markets usilujúci sa o finančnú reformu.
Predikčné trhy v USA v posledných rokoch získali na popularite. Platformy ako Polymarket a Kalshi umožňujú používateľom vsádzať prakticky na všetko – od športu až po politiku. Popredné firmy v tomto odvetví prilákali stovky miliónov dolárov v stávkach na výsledok predminuloročných amerických prezidentských volieb.
Odvetvie týchto stávok čelilo za vlády prezidenta Joea Bidena kontrole zo strany regulačných úradov, za prezidentstva jeho následníka Trumpa sa však dočkalo vrelšieho prijatia. Jeho syn Donald Trump mladší pôsobí v poradných funkciách práve v spoločnostiach Polymarket a Kalshi.
Vďaka stávkam na Madurovo zatknutie zarobilo desiatky tisíc dolárov aj niekoľko ďalších užívateľov Polymarketu. Demokratický kongresman Ritchie Torres kvôli tomu v pondelok predložil návrh zákona, ktorý má zakázať vládnym zamestnancom obchodovať na predikčných trhoch, pokiaľ majú „závažné neverejné informácie“ súvisiace s určitou stávkou.Čítajte viac Trumpove vyhrážky zabrali. Venezuelská viceprezidentka otočila a vyzvala USA k spolupráci