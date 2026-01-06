Pravda Správy Svet Analýza priniesla šokujúce zistenia. Bar, v ktorom zahynulo 40 osôb, neprešiel roky požiarnou kontrolou

Starosta švajčiarskej obce Crans-Montana Nicolas Féraud dnes na tlačovej konferencii povedal, že v bare Le Constellation, ktorý vyhorel minulý štvrtok, neboli medzi rokmi 2020 a 2025 vykonávané žiadne pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti.

Crans-Montana, bar Le Constellation, požiar v bare Foto:
Upravený záber z videa zachytáva ľudí v podzemných priestoroch baru, ktorí držia v rukách fľaše s prskavkami a veselo sa bavia, hoci strop už začína horieť.
Informovala o tom agentúra Reuters. Z analýzy asi 60 dokumentov vyplýva, že podnik prešiel kontrolou naposledy v roku 2019. Pri požiari počas silvestrovskej noci zahynulo 40 ľudí a ďalších 119 ich bolo zranených.

Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Crans-Montana, bar Le Constellation, požiar v bare Čítajte viac Nové zistenia o inferne vo Švajčiarsku. Majitelia vraj šetrili na materiáloch, porušovali predpisy a čašníčky servírovali fľaše s prskavkami
