Varovanie OSN: Operácia USA vo Venezuele podkopáva medzinárodné právo, svet je menej bezpečný

Americké jednotky pri prekvapivej vojenskej operácii vo Venezuele v sobotu zajali tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu a uniesli ich do Spojených štátov.
Maduro na americkom súde čelí obvineniu v štyroch bodoch vrátane obchodovania s drogami a „narkoterorizmu“. Dočasnou venezuelskou hlavou štátu sa stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
„Je jasné, že táto operácia podkopala základný princíp medzinárodného práva, totiž že štáty nesmú ohrozovať alebo používať silu proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek iného štátu,“ povedala podľa Reuters novinárom v Ženeve hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová.
Americká vojenská intervencia vo Venezuele podľa nej poškodzuje architektúru medzinárodnej bezpečnosti a všetky ostatné krajiny sa kvôli nej teraz môžu cítiť menej bezpečne. „Medzinárodné spoločenstvo na tom musí trvať a byť pritom jednotné,“ povedala ďalej Shamdasaniová. „(Zásah USA) vysiela signál, že mocní si môžu robiť, čo sa im zapáči,“ dodala.
Zásah Spojených štátov na území cudzieho štátu má navyše ďaleko k víťazstvu ľudských práv, uviedla hovorkyňa. Budúcnosť Venezuely môže určiť iba venezuelský ľud, povedala s tým, že nestabilita a ďalšia militarizácia by situáciu v oblasti ľudských práv iba zhoršili. Zdôraznila tiež, že Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva uplynulú dekádu pravidelne upozorňuje na trvalé zhoršovanie situácie vo Venezuele.