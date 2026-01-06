Pravda Správy Svet Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti

Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti

Európski lídri v spoločnom stanovisku v utorok zdôraznili, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba grónsky ľud a je iba na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach. Vyhlásenie podpísali lídri Francúzska, Nemecka, Talianska, Británie, Poľska, Španielska a Dánska. Reagujú tak na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

06.01.2026 18:30
Americký prezident Donald Trump
„O záležitostiach týkajúcich sa Dánska a Grónska rozhodujú iba Dánsko a Grónsko,“ zdôraznili vo vyhlásení európski lídri, ktorí tiež deklarovali, že „budú neustále obhajovať princípy Charty OSN vrátane suverenity, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.“

Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Vystúpenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na Valnom zhromaždení OSN (23. septembra 2025).

V stanovisku tiež deklarujú, že Arktída je jednou z priorít Severoatlantickej aliancie (NATO) a zaistenie bezpečnosti v tomto regióne je pre Európu kľúčové. Dosiahnuť by sa to podľa nich malo kolektívne v súbehu s NATO a s participáciou USA.

Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a do USA odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. Trump po sobotňajšej vojenskej intervencii opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad Grónskom z dôvodov národnej bezpečnosti.

Proti Trumpovým výrokom sa ostro vyhranila dánska premiérka Mette Frederiksenová aj predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen. Frederiksenová v pondelok varovala, že ak by Spojené štáty napadli Grónsko, znamenalo by to koniec NATO.

