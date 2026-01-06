Pravda Správy Svet USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily

Spojené štáty budú stáť na čele mechanizmu monitorovania prímeria vo vojne na Ukrajine s účasťou Európy v prípade, že sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom. Uvádza sa to v návrhu záverečného vyhlásenia zverejneného v utorok pred začiatkom summitu európskych lídrov v Paríži. USA sa podľa neho takisto zaviažu podporiť mnohonárodné sily pod vedením Európy a nasadené na Ukrajine po prípadnom zastavení bojov, ak by sa Rusko odhodlalo k novému útoku.

06.01.2026 19:22
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odchádzajú zo spoločnej tlačovej konferencie v Trumpovom klube Mar-a-Lago v nedeľu 28. decembra 2025.
Účastníci summitu tzv. koalície ochotných sa plánujú zhodnúť aj na tom, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu musia obsahovať záväzné prísľuby, ktoré by mohli zahŕňať vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podporu, diplomatické iniciatívy, ako aj uvalenie dodatočných sankcií, napísala agentúra Reuters.

Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Zdroj: Reuters

Návrh vyhlásenia pripravený pred summitom v Paríži si ešte vyžaduje schválenie jeho účastníkmi, čo sa podľa médií očakáva neskôr počas utorka. Na stretnutí v Elyzejskom paláci sa zúčastňuje viac než 27 lídrov, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpov zať Jared Kushner, ako aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či predstavitelia NATO a EÚ.

Účelom schôdzky je doladiť čo možno najviac príspevkov k budúcim bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu v prípade prímeria s Ruskom, ktoré vojensky napadlo svojho menšieho suseda v roku 2022. Je podľa agentúry Reuters zrejmé, ako za uplynulé týždne pokročili rokovania o bezpečnostných garanciách, avšak Moskva zatiaľ neverejne nenaznačila, že by ich v takejto podobe prijala.

Až donedávna sa pozornosť sústreďovala najmä na sľuby vojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu a možný príspevok k mnohonárodným silám, ktoré by boli nasadené na Ukrajine po prípadnom prímerí. Tieto sily by boli pod európskym vedením a poskytovali by Ukrajine „bezpečnostné opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši“. Okrem toho by podľa návrhu mali zabezpečovať aj obnovu ukrajinských ozbrojených síl.

Diplomati podľa Reuters tvrdia, že pozornosť sa teraz presúva na právne záväzné záruky pomoci Kyjevu v prípade ďalšieho útoku zo strany Moskvy. Očakávajú, že možnosť vojenskej reakcie pravdepodobne vyvolá diskusiu v mnohých európskych krajinách.

