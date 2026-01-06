Rokovanie koalície ochotných: Ukrajina je pripravená na kompromis

Podporu Ukrajine vyjadrili aj zástupcovia EÚ.
„Ukrajina je pripravená na kompromis,“ povedal Tusk podľa poľských médií. „Preto musíme prinútiť Rusko, aby sa konečne vážne posadilo k rokovaciemu stolu a začalo hovoriť o podmienkach mieru,“ doplnil.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní koalície uviedla, že všetky štáty spoločne stoja za Ukrajinou a že ju čaká bezpečná a prosperujúca budúcnosť. „Na dnešnom stretnutí spojencov Ukrajiny v Paríži boli vidieť výrazné prejavy jednoty,“ doplnila von der Leyenová.
Španielsko podľa svojho premiéra Pedra Sáncheza ponúkne svoju armádu na konsolidáciu mieru na Ukrajine, akonáhle sa podarí dospieť k prímeriu. „Španielska vláda navrhne, aby sme boli pripravení na vojenskú účasť na Ukrajine,“ uviedol a doplnil, že bude o tomto kroku hovoriť s hlavnými politickými stranami.
Podľa talianskej vlády poslúžilo stretnutie v Paríži na rokovania o detailoch „o bezpečnostných zárukách inšpirovaných článkom päť Severoatlantickej aliancie“. Záruky budú podľa Ríma budú súčasťou širšieho balíka dohôd, ktoré majú zaručiť suverenitu a nezávislosť Ukrajiny. Členovia koalície sa zhodli na „význame a nevyhnutnosti udržať vysoký kolektívny tlak na Rusko“.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá krajinu zastupovala, tiež na pojednávaní uviedla, že Taliansko vylučuje vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu, čo je dlhodobé stanovisko jej vlády.Čítajte viac USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily