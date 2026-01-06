Pravda Správy Svet Rokovanie koalície ochotných: Ukrajina je pripravená na kompromis

Rokovanie koalície ochotných: Ukrajina je pripravená na kompromis

Ukrajina je pripravená na kompromis, alebo o ňom aspoň vážne rokuje, uviedol v utorok večer po stretnutí krajín koalície ochotných v Paríži poľský premiér Donald Tusk. Podľa agentúry Reuters zdôraznil, že úlohou je udržať solidárny transatlantický tlak na Rusko. Dnešné stretnutie podľa Tuska potvrdilo jednotu medzi Spojenými štátmi a Európou.

06.01.2026 19:31
Volodymyr Zelenskyj, eú, Ukrajina, summit eú Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas summitu EÚ v Bruseli 18. decembra 2025
debata (4)

Podporu Ukrajine vyjadrili aj zástupcovia EÚ.

„Ukrajina je pripravená na kompromis,“ povedal Tusk podľa poľských médií. „Preto musíme prinútiť Rusko, aby sa konečne vážne posadilo k rokovaciemu stolu a začalo hovoriť o podmienkach mieru,“ doplnil.

Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Zdroj: Reuters

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní koalície uviedla, že všetky štáty spoločne stoja za Ukrajinou a že ju čaká bezpečná a prosperujúca budúcnosť. „Na dnešnom stretnutí spojencov Ukrajiny v Paríži boli vidieť výrazné prejavy jednoty,“ doplnila von der Leyenová.

Španielsko podľa svojho premiéra Pedra Sáncheza ponúkne svoju armádu na konsolidáciu mieru na Ukrajine, akonáhle sa podarí dospieť k prímeriu. „Španielska vláda navrhne, aby sme boli pripravení na vojenskú účasť na Ukrajine,“ uviedol a doplnil, že bude o tomto kroku hovoriť s hlavnými politickými stranami.

Podľa talianskej vlády poslúžilo stretnutie v Paríži na rokovania o detailoch „o bezpečnostných zárukách inšpirovaných článkom päť Severoatlantickej aliancie“. Záruky budú podľa Ríma budú súčasťou širšieho balíka dohôd, ktoré majú zaručiť suverenitu a nezávislosť Ukrajiny. Členovia koalície sa zhodli na „význame a nevyhnutnosti udržať vysoký kolektívny tlak na Rusko“.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá krajinu zastupovala, tiež na pojednávaní uviedla, že Taliansko vylučuje vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu, čo je dlhodobé stanovisko jej vlády.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj Čítajte viac USA povedú monitorovanie prímeria na Ukrajine a podporia mnohonárodné sily
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #koalícia ochotných
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"