Pre Trumpa je Grónsko prioritou. Biely dom: použitie armády je jednou z možností

Americký prezident Donald Trump a jeho tím zvažujú rôzne možnosti na získanie Grónska a využitie americkej armády je vždy jednou z možností, uviedol v utorok podľa agentúry Reuters Biely dom. Trump podľa neho dal jasne najavo, že získanie najväčšieho svetového ostrova je prioritou pre národnú bezpečnosť.

06.01.2026 22:08
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
Nemenovaný americký činiteľ Reuters povedal, že medzi administratívou zvažovanej možnosti patrí kúpa ostrova od Dánska alebo dohoda o voľnom pripojení k Spojeným štátom. Trump by vraj ale chcel Grónsko každopádne získať za svojho terajšieho funkčného obdobia, ktoré skončí v januári 2029.

Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marco Rubiom. Oznámila to v utorok podľa agentúry AFP grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová. Cieľom schôdzky by podľa nej bolo prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.

Trump o útoku na Venezuelu a o jej budúcnosti
Video
Vystúpenie prezidenta USA Donalda Trumpa o útoku, zajatí prezidenta Madura a o budúcnosti Venezuely. / Zdroj: ta3

Sobotňajší vojenský zásah amerických síl vo Venezuele, počas ktorého zadržali a do USA odvliekli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku, opäť vyvolal obavy z oživenia zámerov amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.

Trump po intervencii opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN zase povedal, že je oficiálnym stanoviskom vlády USA, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov.

Šéfka grónskej diplomacie na sieti Facebook oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o urýchlené stretnutie s Rubiom, aby „diskutovali o významnom vyhlásení Spojených štátov o Grónsku“. „Americkému ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi sa doteraz nepodarilo stretnúť s grónskou vládou, napriek tomu, že grónska a dánska vláda požiadali o stretnutie na ministerskej úrovni v priebehu roka 2025,“ napísala ministerka.

Jej dánsky náprotivok Lars Lokke Rasmussen podľa AFP uviedol, že schôdzka s Rubiom, o ktorú požiadali už v pondelok, by mala „vyjasniť určité nedorozumenia“ ohľadom Grónska. Taktiež poprel tvrdenia Trumpa, že okolo Grónska sa pohybuje veľké množstvo čínskych a ruských lodí.

Proti Trumpovým výrokom sa už skôr ostro vyhranila dánska premiérka Mette Frederiksenová aj predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen. Dánsko a Grónsko podporili predtým spoločným vyhlásením aj európski lídri. Frederiksenová v pondelok varovala, že ak by Spojené štáty napadli Grónsko, znamenalo by to koniec NATO. Trumpove výroky o potrebe získať tento ostrov v Arktíde sú však podľa nej myslené vážne.

Naopak, francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že neverí, že by Spojené štáty narušili zvrchovanosť Dánska. „Grónsko je územie pod dánskou suverenitou a takým aj zostane,“ vyhlásil na okraj summitu spojencov Ukrajiny v Paríži.

