Ropa pre Trumpa. Venezuela odovzdá USA 30 až 50 miliónov barelov

V noci na stredu to na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tým, že získané peniaze bude kontrolovať on sám, aby zabezpečil, že z nich bude mať úžitok ľud Venezuely a USA. Odhaduje sa, že Venezuela, ktorá má najväčšie zásoby ropy na svete, v minulom roku ťažila približne 900 000 barelov tejto suroviny.
Trump uviedol, že ropa bude vysokej kvality. "Táto ropa sa predá za trhové ceny a peniaze budem kontrolovať ja ako prezident Spojených štátov amerických, aby som zabezpečil, že poslúži na prospech ľudí Venezuely a Spojených štátov! "napísal prezident. Poznamenal, že už požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby plán okamžite vykonal.
Americký prezident v príspevku nespresnil, na základe akej dohody Venezuela ropu odovzdá. Uviedol, že tak urobia dočasné úrady. Oznámil tiež, že tankery prepravia ropu priamo do ropných terminálov v amerických prístavoch.
Americké komando sa v sobotu zmocnilo venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura, ktoré ho následne unieslo do USA. Dočasnou prezidentkou sa stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje poslušnosť. Trump jej pohrozil ďalším vojenským zásahom, ak s USA nebude spolupracovať.
Trump po Madurovom únose vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne riadiť, krajine chcú pomôcť s obnovou energetickej infraštruktúry. Zdroje z ropného sektora CNN však oznámili, že americkí ropní magnáti majú množstvo obáv z investícií vo Venezuele. Situácia v krajine zostáva veľmi neistá, venezuelský ropný priemysel je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americké ropné aktíva.