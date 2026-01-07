ONLINE: Bezpečnosť Ukrajiny má zaručiť európska odstrašujúca sila. Macron: Kyjev sa nebude musieť vzdať

6:20 Lídri Francúzska, Británie a Ukrajiny podpísali podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na okraji utorkového rokovania koalície ochotných v Paríži spoločnú deklaráciu o budúcich bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Informovala o tom agentúra Reuters. Jeden z bodov spomína zámer nasadiť po dosiahnutí prímeria ako záruku bezpečnosti Ukrajiny multinárodné sily, do ktorých by prispeli tie krajiny koalície, ktoré k tomu budú ochotné, o čom podľa ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského lídri pri stretnutí rokovali. Český premiér Andrej Babiš už novinárom v Paríži povedal, že Praha so svojimi vojakmi podieľať nebude.
„Tieto bezpečnostné záruky zabezpečia, že sa Ukrajina nebude musieť vzdať a že prípadná mierová dohoda nebude v budúcnosti porušená,“ uviedol Macron po podpise deklarácie s britským premiérom Keirom Starmerom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa francúzskeho prezidenta text schválilo všetkých 35 lídrov z krajín koalície ochotných, Macron ocenil zhodu medzi jej členmi. Ukrajina už sa takmer štyri roky bráni ozbrojenej agresii susedného Ruska a krajina koalície ju v jej obrane rôznymi spôsobmi podporujú. Ruská reakcia na výsledky utorkovej parížskej schôdzky zatiaľ nie je zrejmá, v minulosti Moskva dávala verbálne najavo ochotu rokovať o mieri, zároveň však zdôrazňovala, že mierové usporiadanie musí zohľadňovať jej požiadavky, vrátane územných. Rusko doteraz tiež jednoznačne odmietalo prítomnosť vojakov západných krajín na ukrajinskom území.Čítajte viac Rokovanie koalície ochotných: Ukrajina je pripravená na kompromis
„Multinárodné sily na Ukrajine budú zložené z národov koalície ochotných, ktoré sa budú chcieť zúčastniť. Budú podporovať obnovu ukrajinskej armády a podporovať odstrašovanie,“ píše sa v spoločnej deklarácii. Text spomína aj podporu ukrajinských ozbrojených síl, účasť v Amerikou navrhovanom mechanizme na monitorovanie prímeria či záväzky pomoci Ukrajine v prípade ruského porušenia možného mieru.
Ukrajinský prezident Zelenskyj novinárom povedal, že spojenci na rokovaní v Paríži určili, ako bude fungovať európska odstrašujúca sila po uzatvorení prímeria a ktoré krajiny sa na nej budú podieľať. Podľa agentúry Reuters po rokovaní lídrov z takzvanej koalície ochotných zdôraznil, že s americkými predstaviteľmi viedol konkrétne debaty o kontrole prímeria a že počíta s bezpečnostnými zárukami. Ukrajinská delegácia podľa neho zostáva v Paríži, aby pokračovala v rokovaniach.
Neskôr Zelenskyj na Telegrame napísal, že dohody dosiahnuté v Paríži ukazujú, ako vážne partneri Ukrajiny z koalície ochotných chcú pracovať na zabezpečení bezpečnosti krajiny. Poznamenal, že stále zostáva vypracovať podrobnosti o tom, ako bude monitorovanie po prípadnom uzavretí mierovej dohody zabezpečené a ako bude ukrajinská armáda podporovaná a financovaná.
Spojené štáty na rokovaní zastupoval americký splnomocnenec Steve Witkoff a Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po rokovaní oznámili, že bezpečnostné protokoly pre Ukrajinu sa podarilo z veľkej časti dokončiť. „Sme pripravení urobiť všetko, čo bude potrebné, aby sme dosiahli mier,“ povedal Witkoff. Macron uviedol, že podpora Spojených štátov v otázke bezpečnostných záruk je úprimná a možno jej dôverovať. USA sa podľa neho budú angažovať najmä v otázke monitorovania frontu.
„K dosiahnutiu mieru na Ukrajine sme bližšie ako kedykoľvek predtým,“ zdôraznil v Paríži Starmer. Rokovania však podľa neho v súčasnosti čakajú tie najťažšie momenty. Britský premiér po stretnutí prisľúbil, že sa jeho krajina bude podieľať na sledovaní prímeria na Ukrajine vedenom Spojenými štátmi. Británia tiež bude podľa Starmera pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Rusko vrátane ďalších opatrení proti ruskej tieňovej flotile.
Český premiér Andrej Babiš po rokovaní uviedol, že Praha nikdy nepošle vojakov na Ukrajinu, tak ako to nemá v pláne napríklad ani Taliansko, Poľsko alebo Lotyšsko.
Nemecký kancelár Friedrich Merz zase oznámil, že nemecké sily sa tejto multinárodnej operácie budú zúčastňovať, ale nevstúpia na ukrajinskú pôdu. „Obnova Ukrajiny je neoddeliteľne spojená s bezpečnostnými zárukami, a ekonomická sila a podpora bude nevyhnutná,“ povedal po rokovaní médiám.
Podľa šéfky diplomacie EÚ Kajy Kallasovej utorkové rokovanie v Paríži otvorilo cestu k bezpečnostným zárukám, najmä silnejšej ukrajinskej armáde podporenej Spojenými štátmi a multinárodnými silami. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že EÚ prispeje k úsiliu o poskytnutie záruk, ktoré bude Ukrajina potrebovať pri uzatvorení akejkoľvek dohody o dlhodobom mieri.
Podľa agentúry AP nie je jasné, v akom rozsahu budú spojenecké sily na Ukrajine pôsobiť. Lídri sa však podľa nej pri utorkových rokovaniach za účelom odstrašenia Ruska vyslovili za poskytnutie podpory vo vzduchu, na zemi i na mori. Ukrajinskej armáde poskytnú tiež výcvikové kapacity a vybavenie.