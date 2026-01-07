Kolumbijský prezident Petro povedal o Trumpovi, že má senilný mozog

„Titul zločinca pašujúceho drogy, ktorý mi Trump pripisuje, je odrazom jeho senilného mozgu,“ napísal Petro na X. Poznamenal, že americký prezident označuje ľudí za narkoteroristov len kvôli tomu, že mu odmietajú vydať uhlie či ropu.
Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrne na kokaín, ktorý posiela do USA, a odkázal mu, aby si dával pozor. Kolumbijské ministerstvo zahraničia Trumpove výroky odmietlo ako neprijateľné miešanie.
Americká armáda v noci na sobotu podnikla útoky vo Venezuele, pri ktorých sa komando USA zmocnilo tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura unieslo ho zo zeme. Maduro je teraz v USA, kde sa bude zodpovedať z podielu na pašovaní drog, z ktorého USA obviňujú.