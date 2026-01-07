Pravda Správy Svet Kolumbijský prezident Petro povedal o Trumpovi, že má senilný mozog

Ľavicový kolumbijský prezident Gustavo Petro o 79-ročnej americkej hlave štátu Donaldovi Trumpovi vyhlásil, že má senilný mozog. Informoval o tom v noci na dnešok denník The New York Times. Urobil tak v reakcii na Trumpove vyhrážky, že by Spojené štáty mohli začať vojenskú operáciu proti Kolumbii.

Prezident Kolumbie Gustavo Petro počas prejavu v Bogote, december 2025
„Titul zločinca pašujúceho drogy, ktorý mi Trump pripisuje, je odrazom jeho senilného mozgu,“ napísal Petro na X. Poznamenal, že americký prezident označuje ľudí za narkoteroristov len kvôli tomu, že mu odmietajú vydať uhlie či ropu.

Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrne na kokaín, ktorý posiela do USA, a odkázal mu, aby si dával pozor. Kolumbijské ministerstvo zahraničia Trumpove výroky odmietlo ako neprijateľné miešanie.

Americká armáda v noci na sobotu podnikla útoky vo Venezuele, pri ktorých sa komando USA zmocnilo tamojšieho autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura unieslo ho zo zeme. Maduro je teraz v USA, kde sa bude zodpovedať z podielu na pašovaní drog, z ktorého USA obviňujú.

