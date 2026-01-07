Zomrel adoptovaný syn exprezidenta Ronalda Reagana, Michael Reagan, mal 80 rokov

Michael Reagan zomrel v nedeľu (4. januára) v meste Los Angeles v prítomnosti svojich blízkych, oznámila rodina vo vyhlásení. „Naše srdcia sú hlboko zlomené, keď oplakávame stratu muža, ktorý znamenal tak veľa pre všetkých, ktorí ho poznali a milovali,“ uviedla.
Narodil sa 18. marca 1945 v Los Angeles a niekoľko hodín po narodení si ho adoptovali Ronald Reagan a jeho manželka Jane Wymanová. Bol jedným z piatich detí amerického exprezidenta. Podľa ABC News pôsobil ako konzervatívny politický komentátor a moderátor celonárodne vysielanej rozhlasovej „The Michael Reagan Show“.
Prezidentská nadácia a inštitút Ronalda Reagana si Michaela pripomenula ako „neochvejného strážcu dedičstva svojho otca“. „Michael Reagan žil život formovaný presvedčením, zmyslom a trvalou oddanosťou ideálom prezidenta Reagana,“ uviedla nadácia.
Počas svojho života Reagan pracoval pre charitatívne organizácie a pôsobil aj v poradnej rade organizácie Mixed Roots Foundation, ktorá sa zameriava na pestúnsku starostlivosť a adopcie v USA a na celom svete. So svojou druhou manželkou Colleen mal dve deti.Čítajte viac Demokrati po prejave Trumpa, ktorý sa „priatelí s diktátormi“: Reagan sa obracia v hrobe