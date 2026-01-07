Pravda Správy Svet Zomrel adoptovaný syn exprezidenta Ronalda Reagana, Michael Reagan, mal 80 rokov

Zomrel adoptovaný syn exprezidenta Ronalda Reagana, Michael Reagan, mal 80 rokov

Vo veku 80 rokov zomrel Michael Reagan, najstarší syn bývalého prezidenta Spojených štátov Ronalda Reagana. V utorok o tom informovala jeho rodina, uviedla agentúra AP a stanica ABC News.

Michael Reagan
Michael Reagan na snímke z roku 2012
Michael Reagan zomrel v nedeľu (4. januára) v meste Los Angeles v prítomnosti svojich blízkych, oznámila rodina vo vyhlásení. „Naše srdcia sú hlboko zlomené, keď oplakávame stratu muža, ktorý znamenal tak veľa pre všetkých, ktorí ho poznali a milovali,“ uviedla.

Narodil sa 18. marca 1945 v Los Angeles a niekoľko hodín po narodení si ho adoptovali Ronald Reagan a jeho manželka Jane Wymanová. Bol jedným z piatich detí amerického exprezidenta. Podľa ABC News pôsobil ako konzervatívny politický komentátor a moderátor celonárodne vysielanej rozhlasovej „The Michael Reagan Show“.

Prezidentská nadácia a inštitút Ronalda Reagana si Michaela pripomenula ako „neochvejného strážcu dedičstva svojho otca“. „Michael Reagan žil život formovaný presvedčením, zmyslom a trvalou oddanosťou ideálom prezidenta Reagana,“ uviedla nadácia.

Počas svojho života Reagan pracoval pre charitatívne organizácie a pôsobil aj v poradnej rade organizácie Mixed Roots Foundation, ktorá sa zameriava na pestúnsku starostlivosť a adopcie v USA a na celom svete. So svojou druhou manželkou Colleen mal dve deti.

