Rodičia v Británii si kvôli chybe polície tri týždne mysleli, že ich syn zomrel

Po nehode, ktorá sa udiala 13. decembra neďaleko Rotherhamu v grófstve South Yorkshire, polícia informovala, že zomrelo 17-ročné dievča a rovnako starý Trevor Wynn, zatiaľ čo 18-ročný Joshua Johnson bol v kritickom stave prevezený do nemocnice.
Že mladíkov, ktorí sú si podľa denníka podobní, polícia zamenila, sa ukázalo, keď ten vážne zranený v nedeľu znovu nadobudol vedomie a nemocničnému personálu povedal, že sa volá Trevor. Jeho rodičia pritom na tento týždeň chystali pohreb.
Naopak rodičia Joshuu, ktorí verili, že sa ich syn zotavuje v nemocnici, sa dozvedeli, že je už niekoľko týždňov po smrti. V utorok to definitívne potvrdili forenzné testy. Prečo zrejme rodičia Joshuy svojho syna nenavštívili v nemocnici, server nenapísal.
„Je samozrejmé, že to je obrovský šok pre všetkých a sme si vedomí toho, že to môže spôsobiť ďalšiu traumu,“ povedal k zvratu Colin McFarlane z polície v South Yorkshire. Obom rodinám ponúkol stretnutie a sľúbil, že zaistí, že sa taká neospravedlniteľná chyba nebude opakovať.