AFP: Kolumbijské gerily ustupujú. Pašerácke trasy sú bez ochrany, povstaleckí lídri utekajú z Venezuely

Kolumbia dlhodobo podozrievala lídrov povstaleckých skupín, akými sú napríklad Národná oslobodzovacia armáda (ELN) alebo odštiepenecké frakcie rozpustených Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), z prítomnosti vo Venezuele. Tieto skupiny kontrolujú pašerácke trasy pre obchod s kokaínom pozdĺž spoločnej hranice.
Bezpečnostný experti podľa agentúry AFP tvrdia, že ELN mala na území Venezuely svoje základne, ktoré Madurov režim toleroval. Anonymný zdroj z prostredia kolumbijskej armády v utorok francúzskej agentúre povedal, že po útokoch USA v Caracase majú správy o snahách niektorých povstaleckých lídrov vrátiť sa do vlasti.
Podľa kolumbijského ministerstva obrany predstavuje prítomnosť gerilových lídrov v oblasti hranice po zajatí Madura hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny. V nadväznosti na jeho presun do New Yorku Bogota vydala varovanie pred možnými útokmi a k viac ako 2200-kilometrovej hranici nasadila tisíce vojakov.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch bez poskytnutia dôkazov nazval kolumbijského prezidenta Gustava Petra drogovým barónom a odkázal mu, aby si „dával pozor“. Petro v reakcii uviedol, že za svoju vlasť je ochotný chopiť sa zbrane.
Rodríguezová: Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v utorok trvala na tom, že Venezuelu neriadi žiadna zahraničná mocnosť. Vyjadrila sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami vyhlásil, že USA budú Venezuelu dočasne „spravovať“, kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vláda Venezuely vládne v našej krajine a nikto iný. Venezuelu neriadi žiadny zahraničný agent," povedala Rodríguezová v prejave odvysielanom v televízii.
Rodríguezová v pondelok zložila prísahu ako dočasná prezidentka v nadväznosti na zajatie prezidenta Madura, ktorý sa v rovnaký deň postavil pred súd v americkom New Yorku, kde vyhlásil, že je nevinný.
Venezuelský generálny prokurátor obvinil USA z terorizmu
Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v utorok obvinil Spojené štáty z terorizmu v reakcii na operáciu, počas ktorej zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vojenská operácia bez vyhlásenia vojny alebo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN predstavuje nezákonný akt ozbrojenej agresie teroristickej povahy,“ povedal Saab. Zadržanie Madura a jeho manželky sa podľa neho rovná únosu.
Venezuelský generálny prokurátor vyzval newyorského sudcu, aby sa vzdal prípadu, pretože podľa neho nie je kompetentný súdiť hlavu štátu. Zároveň požiadal o okamžité prepustenie Madura.