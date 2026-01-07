Pravda Správy Svet Rusko vyslalo ponorku, aby odprevadila tanker sledovaný Američanmi, píšu médiá

Rusko vyslalo ponorku, aby odprevadila tanker sledovaný Američanmi, píšu médiá

Rusko vyslalo ponorku a ďalšie námorné prostriedky, aby odprevadili prázdny ropný tanker - predtým známy ako Bella 1 - ktorý sa vyhol americkej blokáde sankcionovaných plavidiel pri Venezuele a už viac ako dva týždne ho sleduje americká pobrežná stráž. Napísal to denník The Wall Street Journal (WSJ) a stanica CBS News s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov. Moskva ani Washington sa k týmto informáciám oficiálne nevyjadrili.

Americká pobrežná stráž sa starnúce plavidlo s názvom Bella 1 pokúsila zadržať 21. decembra v Karibskom mori, keď plávalo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobrežná stráž zistila, že nepláva pod platnou štátnou vlajkou, a preto podľa medzinárodného práva podlieha kontrole. Loď však odmietla umožniť Američanom vstup na palubu a pokračovala v plavbe. Americké sily ju odvtedy prenasledujú. Teraz sa podľa WSJ nachádza zhruba 550 kilometrov južne od Islandu a mieri k Severnému moru.

Tanker sa medzitým pokúsil domôcť ochrany Ruska, jeho posádka na bok plavidla namaľovala ruskú vlajku a vysielačkou pobrežnej stráži oznámila, že pláva pod ruskou správou, napísal minulý týždeň denník The New York Times (NYT). Plavidlo Bella 1 sa podľa neho nedávno objavilo v ruskom registri lodí pod názvom Marinera s domovským prístavom v Soči v Čiernom mori. Moskva potom podľa NYT požiadala Washington, aby prestal spomínaný ropný tanker prenasledovať.

Bella 1 je predmetom sankcií USA kvôli preprave iránskej ropy, ktorej predaj podľa amerických federálnych úradov slúži na financovanie terorizmu. Americký prezident Donald Trump v decembri nariadil blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré plávajú do Venezuely alebo z nej odplávajú, v snahe vyvinúť tlak na autoritárskeho venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Toho sa cez víkend zmocnili americké jednotky pri útoku na Venezuelu a dopravili ho do USA, kde čelia na súde obvinenia z podielu na obchodovaní s drogami, čo Maduro odmieta.

USA doteraz zajali dva tankery v Karibiku. Ide o plavidlá nazvané Skipper a Centuries a podľa CBS News sú súčasťou takzvaných tieňových flotíl, ktoré nelegálne prepravujú ropu zo sankcionovaných krajín ako sú Irán, Rusko alebo Venezuela. Podľa amerických činiteľov by USA mohli zabaviť ďalšie lode.

V prípade tankera Bella 1/Marinera sa však podľa odborníkov situácia skomplikovala. Právne ospravedlnenie pre nalodenie Američanov na loď sťažil fakt, že už nepláva bez vlajky, ale je novo registrovaná v Rusku, píše WSJ. „Akonáhle je loď legitímne registrovaná, dostáva sa jej ochrany vlajky (pod ktorou pláva),“ uviedol vyslúžilý kontradmirál Fred Kenney, ktorý kedysi pôsobil v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO).

Americké denníky v súvislosti so situáciou okolo tankera Bella 1/Marinera upozorňujú, že by teoreticky mohli skomplikovať rokovania medzi USA a Ruskom ohľadom potenciálnej mierovej dohody, ktorá by ukončila Ruskú vojnu proti Ukrajine.

