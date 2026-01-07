Najbližší spojenec Venezuely sa po zásahu USA obáva najhoršieho. Rusko je posledná nádej

Kubánska vláda cez víkend uviedla, že 32 mužov zahynulo pri prekvapivom útoku po urputnom odpore v priamom boji proti útočníkom alebo v dôsledku bombardovania zariadení. Zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby sa postavilo proti tomu, čo označila za štátny terorizmus.
Situácia vyvoláva na Kube obavy o budúcnosť krajiny, najmä v súvislosti so zadržaním venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Obe vlády sú podľa vojenského spravodajského magazína Stars and Stripes tak úzko prepojené, že kubánski vojaci a agenti bezpečnostných služieb často slúžili ako Madurovi osobní strážcovia, pričom venezuelská ropa dlhodobo zohrávala kľúčovú úlohu pri udržiavaní kubánskej ekonomiky.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa otvorene deklarovala, že zvrhnutie Madura má zasiahnuť aj kubánsku vládu. Trump v sobotu vyhlásil, že oslabená kubánska ekonomika bude po páde venezuelského prezidenta ešte viac zasiahnutá. „Ide dolu,“ povedal Trump o Kube.
Obavy z ešte vážnejšej krízy
Analytici upozorňujú, že Kuba, ktorá má približne 10 miliónov obyvateľov, mala v minulosti výrazný vplyv na Venezuelu, ropnú veľmoc s trojnásobným počtom obyvateľov. Obyvatelia ostrova však už roky čelia neustálym výpadkom elektriny a nedostatku základných potravín a po víkendových udalostiach sa obávajú ešte vážnejšej krízy.
„Nemôžem hovoriť. Nemám slová,“ povedala so slzami v očiach 75-ročná Berta Luz Sierra Molina. Šesťdesiattriročná Regina Méndez vyhlásila: „Musíme zostať silní. Dajte mi pušku a pôjdem bojovať.“
Podľa odborníka na energetiku Jorgeho Piñóna z Texaskej univerzity v Austine posielala Madurova vláda na Kubu v priemere 35-tisíc barelov ropy denne počas posledných troch mesiacov, čo predstavovalo približne štvrtinu kubánskej spotreby. „Otázka, na ktorú nemáme odpoveď, je kľúčová: dovolí USA Venezuele pokračovať v dodávkach ropy na Kubu?“ uviedol podľa amerického magazínu Piñón.
Pripomenul, že Mexiko v minulosti dodávalo Kube 22-tisíc barelov ropy denne, no po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia začiatkom septembra dodávky klesli na 7 000 barelov. „Nemyslím si, že Mexiko teraz zasiahne. Americká vláda by zúrila,“ dodal.
Rusko ako posledná možnosť?
Kubánsky ekonóm Ricardo Torres z Americkej univerzity vo Washingtone upozornil, že výpadky elektriny sú vážne už teraz. „Predstavte si, že o to prídeme. To je katastrofa,“ povedal v súvislosti s možným zastavením dodávok venezuelskej ropy.
Piñón dodal, že Kuba nemá peniaze na nákup ropy na medzinárodnom trhu a jediným zostávajúcim ropným spojencom je Rusko, ktoré podľa neho posiela Kube asi 2 milióny barelov ročne. „Rusko má kapacitu zaplniť medzeru. Má však politickú vôľu? Neviem,“ uviedol.
Torres zároveň spochybnil, či by Moskva bola ochotná výraznejšie pomôcť: „Zasahovanie na Kube by mohlo ohroziť rokovania s USA o Ukrajine. Prečo by to robili? Ukrajina je oveľa dôležitejšia.“
Podľa Torresa by Kuba mala reagovať otvorením ekonomiky súkromnému sektoru a obmedzením verejného sektora. „Majú alternatívu? Nemyslím si,“ uzavrel.Čítajte viac Ropa pre Trumpa. Venezuela odovzdá USA 30 až 50 miliónov barelov