Politický odkaz cez hranice. Maďarská strana píše Ficovi: Stiahnite zákon o Benešových dekrétoch

Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar napísal predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi list so žiadosťou, aby stiahol novelu zákona, ktorá hrozí šesťmesačným väzením osobám spochybňujúcim Benešove dekréty. Uviedol to server klubradio.hu, podľa ktorého Magyar vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, aby tento otvorený list podpísal, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

07.01.2026 10:12
„Pán premiér, list som napísal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi vo Vašom mene. Vynechal som miesto pre jeho podpis vedľa môjho. Ak sa stále považujete za maďarského premiéra, prosím, okamžite ho podpíšte a pošlite ho do Bratislavy prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí,“ napísal Magyar na Facebooku v sprievodnom texte k otvorenému listu.

V liste požiadal Fica, aby stiahol decembrovú novelu zákona, ktorá hrozí šesťmesačným trestom odňatia slobody tým, ktorí kritizujú Benešove dekréty, ktoré sú stále v platnosti a čiastočne umožňujú zbavenie práv Maďarov a Nemcov, spresnil server.

„Tieto zákony, žiaľ, dodnes poskytujú základ pre pošliapavanie ľudských práv,“ konštatoval v liste predseda strany Tisza, ktorý vyjadril presvedčenie, že záujmom Slovenska i Maďarska je mierovo spolunažívať na základe vzájomnej úcty, ako aj posilňovať spoluprácu zoskupenia Vyšehradskej štvorky a krajín strednej Európy.

