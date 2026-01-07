Politický odkaz cez hranice. Maďarská strana píše Ficovi: Stiahnite zákon o Benešových dekrétoch

„Pán premiér, list som napísal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi vo Vašom mene. Vynechal som miesto pre jeho podpis vedľa môjho. Ak sa stále považujete za maďarského premiéra, prosím, okamžite ho podpíšte a pošlite ho do Bratislavy prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí,“ napísal Magyar na Facebooku v sprievodnom texte k otvorenému listu.
V liste požiadal Fica, aby stiahol decembrovú novelu zákona, ktorá hrozí šesťmesačným trestom odňatia slobody tým, ktorí kritizujú Benešove dekréty, ktoré sú stále v platnosti a čiastočne umožňujú zbavenie práv Maďarov a Nemcov, spresnil server.Čítajte viac Magyar: Fidesz aj v Bruseli zradil Maďarov žijúcich na Slovensku
„Tieto zákony, žiaľ, dodnes poskytujú základ pre pošliapavanie ľudských práv,“ konštatoval v liste predseda strany Tisza, ktorý vyjadril presvedčenie, že záujmom Slovenska i Maďarska je mierovo spolunažívať na základe vzájomnej úcty, ako aj posilňovať spoluprácu zoskupenia Vyšehradskej štvorky a krajín strednej Európy.