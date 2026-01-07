Pravda Správy Svet Donášal Moskve. Dvojitý agent CIA Aldrich Ames zomrel vo väznici, mal 84 rokov

Donášal Moskve. Dvojitý agent CIA Aldrich Ames zomrel vo väznici, mal 84 rokov

Bývalý dôstojník americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Aldrich Ames, ktorého v roku 1994 odsúdili na doživotie za predávanie tajných informácií USA Moskve, zomrel v pondelok vo väznici v štáte Maryland vo veku 84 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.

07.01.2026 10:23
Obit Aldrich Ames Foto: ,
Bývalý agent CIA Aldrich Ames opúšťa federálny súd po tom, čo sa 28. apríla 1994 v Alexandrii vo Virgínii priznal k špionáži, daňovým únikom a sprisahaniu.
debata (1)

Ames pracoval ako dôstojník kontrarozviedky 31 rokov a v rokoch 1985 až 1993 získal za predaj amerických tajných dokumentov Moskve, ktoré ohrozili niekoľko desiatok operácií CIA, viac ako 2,5 milióna dolárov. Jeho informácie odhalili identitu viac ako 30 amerických špiónov, z ktorých bolo najmenej desať popravených.

Šéfka tajných v USA: Sme bližšie k jadrovej apokalypse
Video
Zdroj: X/Tulsi Gabbard

Ames sa na súde priznal, že tajnej službe KGB začal donášať informácie, aby mohol splatiť svoje dlhy. Neskôr však vďaka peniazom začal viesť odlišný životný štýl. Kúpil si nové auto značky Jaguar, chodieval na luxusné zahraničné dovolenky a za nový dom zaplatil viac ako pol milióna dolárov – napriek tomu, že jeho oficiálny plat nikdy nepresiahol 70 000 dolárov ročne.

Aldrich Ames Čítajte viac Takto si žil najväčší americký zradca v službách Moskvy: Luxusný Jaguár a dom za pol milióna v hotovosti

Vtedajší šéf CIA James Woolsey v nadväznosti na vypuknutie škandálu odstúpil z funkcie a Amesa popísal ako „zlomyseľného zradcu svojej krajiny“. Podľa jeho slov americkí špióni zomreli vďaka „vražednému zradcovi, ktorý chcel väčší dom a Jaguar“.

zväčšiť Ruský špión, príslušník CIA Aldrich Ames počas... Foto: facebook / CIA
Aldrich Ames Ruský špión, príslušník CIA Aldrich Ames počas jeho zadržania
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #USA #CIA #tajné služby
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"