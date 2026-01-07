Podľa politického analytika Vadima Denysenka však ide skôr o teoretické scenáre než o reálnu hrozbu. V komentári pre web liga.net vysvetlil, prečo ani Kaukaz, Sibír či Ďaleký východ nemajú dôvod vymknúť sa spod kontroly Moskvy.
Denysenko zdôrazňuje, že v Rusku dnes prakticky neexistuje spoločenský dopyt po separatizme. Obyvatelia regiónov podľa neho nemajú záujem o odtrhnutie sa od federácie, a rovnako tak ani miestne elity nevidia v separatizme výhodu.
„Elity týchto regiónov nemajú záujem o separatizmus. Najviac, čo môžeme povedať, je, že v určitých regiónoch budú chcieť určitú decentralizáciu,“ uviedol Denysenko podľa webu liga.net. Podľa neho ide skôr o snahu získať väčší vplyv na rozhodovanie a kontrolu nad financiami, nie o rozbitie štátu.
Analytik zároveň upozorňuje, že regionálne elity budú po prípadnej zmene moci pozorne sledovať vývoj v Moskve. Ak sa situácia v centre vyrieši rýchlo a bez chaosu, neexistuje podľa neho dôvod očakávať nepokoje v regiónoch.
Ukrajinská tajná služba tvrdí, že šéf Kremľa Vladimir Putin má minimálne troch dvojníkov. Pozrite si ruského prezidenta na fotografiách. Nájdete nejaké rozdiely?
Maximálne očakávania regiónov sa dnes podľa Denysenka týkajú financií. V súčasnosti im zostáva približne 30 až 35 percent zarobených prostriedkov, pričom by sa radi vrátili k modelu, v ktorom mali k dispozícii polovicu príjmov. Aj to však považuje analytik za hornú hranicu ich ambícií.
Z pohľadu Denysenka teda platí, že ani po odchode Vladimira Putina nemožno automaticky očakávať rozpad Ruskej federácie. Skôr než o separatizme sa bude hovoriť o prerozdelení moci a peňazí – a aj to len v prípade, že Kremeľ dá regiónom priestor na vyjednávanie.Čítajte viac Čo povedal Putin Bushovi? Spochybnil celistvosť Ukrajiny v susedstve so Slovenskom, bol ochotný zomrieť za komunizmus