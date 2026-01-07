Pravda Správy Svet Bez invázie – zatiaľ. Trump chce podľa Rubia Grónsko kúpiť. Európa už rieši obranu pred možným útokom

Bez invázie – zatiaľ. Trump chce podľa Rubia Grónsko kúpiť. Európa už rieši obranu pred možným útokom

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal členom Kongresu, že prezident Donald Trump chce Grónsko od Dánska kúpiť a momentálne tam neplánuje podniknúť vojenskú inváziu, napísal denník The Wall Street Journal (WSJ).

07.01.2026 12:05
debata (8)
Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo, vyhlásil Trump po boku Zelenského. Výraz ukrajinského prezidenta hovorí za všetko
Video
Americký prezident Donald Trump novinárom na tlačovej konferencii povedal, že Rusko sa bude podieľať na rekonštrukcii Ukrajiny. "Rusko chce, aby sa Ukrajine darilo," povedal Trump. Poznamenal, že Putin bol v tejto otázke veľmi štedrý, keď povedal, že by Rusko dodávalo energiu za veľmi nízke ceny. Výraz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hovorí za všetko. / Zdroj: Reuters

Rubiovo vyjadrenie prichádza v čase, keď Trump a vysokí predstavitelia jeho administratívy verejne odmietajú vylúčiť možnosť ovládnutia Grónska za použitia vojenskej sily. Podľa WSJ Rubio zákonodarcom oznámil, že Biely dom sa svojou rétorikou snaží prinútiť Dánsko k rokovaniam.

Rubiovo vyhlásenie o Grónsku zaznelo na pondelkovom uzavretom brífingu pre skupinu zákonodarcov o americkom útoku na Venezuelu, pri ktorom Spojené štáty 3. januára uniesli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer sa šéfa americkej diplomacie opýtal, či Trumpova administratíva plánuje použitie vojenskej sily na ďalších miestach, vrátane Mexika a Grónska, uviedol WSJ zdroj oboznámený s rozhovorom.

Podľa WSJ nie je jasné, či sa Rubio iba snažil upokojiť znepokojených zákonodarcov. Americkí aj európski predstavitelia však podľa denníka uvádzajú, že nezaznamenali známky toho, že by sa Biely dom chystal na vojenskú inváziu do Grónska.

Venezuela Čítajte viac Čo príde po útoku na Venezuelu? Američania v Grónsku, Rusi v Kyjeve a Ukrajinci v Moskve?

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu 7. januára podľa agentúry Reuters povedal, že v utorok telefonoval s Rubiom. Šéf americkej diplomacie podľa Barrota inváziu do Grónska počas hovoru vylúčil.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Video
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Trump a jeho tím zvažujú rôzne možnosti získania Grónska a využitie americkej armády je vždy možnosťou, uviedla však v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Trumpov blízky poradca Stephen Miller v pondelkovom rozhovore pre stanicu CNN takisto odmietol vylúčiť inváziu na tento arktický ostrov. „Nikto nebude vojensky bojovať so Spojenými štátmi kvôli budúcnosti Grónska,“ vyhlásil Miller.

Francúzsko podľa Barrota spolu s európskymi partnermi pripravuje plán pre prípad, že USA na Grónsko zaútočia. Podľa Barrota to bude jednou z tém jeho dnešného rokovania s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom a poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským.

Šéf francúzskej diplomacie doplnil, že túto tému plánuje otvoriť aj na stredajšom stretnutí s ministrami zahraničných vecí Nemecka a Poľska. „Chceme konať, ale chceme tak robiť spoločne s našimi európskymi partnermi,“ poznamenal Barrot.

Skupina európskych krajín sa tento týždeň postavila za Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Grónsko patrí svojmu ľudu a iba Dánsko a Grónsko môžu rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú ich vzájomných vzťahov, uviedli v utorok v spoločnom vyhlásení lídri Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska, Británie a Dánska.

Donald Trump Čítajte viac Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti
Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Dánsko #Grónsko #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"