Bez invázie – zatiaľ. Trump chce podľa Rubia Grónsko kúpiť. Európa už rieši obranu pred možným útokom

Rubiovo vyjadrenie prichádza v čase, keď Trump a vysokí predstavitelia jeho administratívy verejne odmietajú vylúčiť možnosť ovládnutia Grónska za použitia vojenskej sily. Podľa WSJ Rubio zákonodarcom oznámil, že Biely dom sa svojou rétorikou snaží prinútiť Dánsko k rokovaniam.
Rubiovo vyhlásenie o Grónsku zaznelo na pondelkovom uzavretom brífingu pre skupinu zákonodarcov o americkom útoku na Venezuelu, pri ktorom Spojené štáty 3. januára uniesli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer sa šéfa americkej diplomacie opýtal, či Trumpova administratíva plánuje použitie vojenskej sily na ďalších miestach, vrátane Mexika a Grónska, uviedol WSJ zdroj oboznámený s rozhovorom.
Podľa WSJ nie je jasné, či sa Rubio iba snažil upokojiť znepokojených zákonodarcov. Americkí aj európski predstavitelia však podľa denníka uvádzajú, že nezaznamenali známky toho, že by sa Biely dom chystal na vojenskú inváziu do Grónska.Čítajte viac Čo príde po útoku na Venezuelu? Američania v Grónsku, Rusi v Kyjeve a Ukrajinci v Moskve?
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu 7. januára podľa agentúry Reuters povedal, že v utorok telefonoval s Rubiom. Šéf americkej diplomacie podľa Barrota inváziu do Grónska počas hovoru vylúčil.
Trump a jeho tím zvažujú rôzne možnosti získania Grónska a využitie americkej armády je vždy možnosťou, uviedla však v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Trumpov blízky poradca Stephen Miller v pondelkovom rozhovore pre stanicu CNN takisto odmietol vylúčiť inváziu na tento arktický ostrov. „Nikto nebude vojensky bojovať so Spojenými štátmi kvôli budúcnosti Grónska,“ vyhlásil Miller.
Francúzsko podľa Barrota spolu s európskymi partnermi pripravuje plán pre prípad, že USA na Grónsko zaútočia. Podľa Barrota to bude jednou z tém jeho dnešného rokovania s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom a poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským.
Šéf francúzskej diplomacie doplnil, že túto tému plánuje otvoriť aj na stredajšom stretnutí s ministrami zahraničných vecí Nemecka a Poľska. „Chceme konať, ale chceme tak robiť spoločne s našimi európskymi partnermi,“ poznamenal Barrot.
Skupina európskych krajín sa tento týždeň postavila za Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Grónsko patrí svojmu ľudu a iba Dánsko a Grónsko môžu rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa týkajú ich vzájomných vzťahov, uviedli v utorok v spoločnom vyhlásení lídri Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska, Británie a Dánska.Čítajte viac Európski lídri poslali Trumpovi odkaz: Iba Grónsko a Dánsko môžu rozhodovať o svojej budúcnosti