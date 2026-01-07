Pravda Správy Svet Biely dom poslal Venezuele tvrdé ultimátum, čas sa kráti. Čo má Caracas splniť?

Biely dom od Venezuely požaduje, aby obmedzila svoje vzťahy s Čínou, Ruskom, Iránom a Kubou, a to vrátane ekonomických väzieb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podľa zdrojov stanice ABC News oznámila dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodríguezovej, že jej krajina musí splniť požiadavky Bieleho domu, než jej bude povolené ťažiť ďalšiu ropu.

07.01.2026 14:20
Škody po americkom útoku vo venezuelskom Caracase. Letecká základňa dostala zásah
Americký útok na Venezuelu mieril aj na leteckú základňu v Caracase. / Zdroj: Reuters

Washington zároveň vyvíja tlak na Caracas, aby vyhostil čínskych, ruských, iránskych a kubánskych poradcov, ktorí v krajine zatiaľ pôsobia, uviedli podľa denníka The New York Times (NYT) americkí činitelia.

Americký minister Marco Rubio na pondelkovom uzavretom brífingu pre skupinu zákonodarcov predstavil požiadavky, ktoré Trumpova administratíva predložila Rodríguezovej.

Spravodajský a vojenský personál z Číny, Ruska, Iránu a Kuby bude nútený opustiť Venezuelu, zatiaľ čo niektorí diplomati z týchto krajín tam budú môcť zostať, uviedli zdroje NYT.

Washington podľa Rubia odhaduje, že Caracasu zostáva len niekoľko týždňov, než sa latinskoamerická krajina bez predaja svojich ropných zásob stane finančne neschopnou platiť.

Na vývoz ropy z Venezuely sa momentálne vzťahuje americké embargo. Z Venezuely naďalej vyváža americká spoločnosť Chevron, ktorá posiela ropu na tankeroch do Spojených štátov. Trump v utorok oznámil, že Venezuela odovzdá 30 až 50 miliónov barelov sankcionovanej ropy Spojeným štátom, ktoré ju predajú za trhovú cenu.

Republikánsky predseda senátneho výboru pre ozbrojené služby Roger Wicker uviedol pre ABC News, že plán USA vo Venezuele je postavený na kontrole jej ropy. Senátor dodal, že podľa neho nebude nutné nasadiť amerických vojakov. „Vláda má v úmysle kontrolovať ropu, prevziať kontrolu nad loďami a tankermi a žiadny z nich nepopláva do Havany. A kým sa nezačnú pohybovať – dúfame, že na otvorený trh – nie je čím tankery naplniť, pretože sú úplne plné,“ povedal Wicker.

Čína v stredu 7. januára výzvu Trumpovej administratívy, aby Venezuela prerušila svoje spojenectvo s rivalmi Spojených štátov, skritizovala a označila za šikanu, píše agentúra Bloomberg.

Z vrtuľníka do obrneného vozidla. Madura eskortovalo na súd ozbrojené komando
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok 5. januára 2025 eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. / Zdroj: Reuters

Spojené štáty 3. januára bombardovali niekoľko miest vo Venezuele a uniesli prezidenta krajiny Nicolása Madura a jeho manželku do USA. Dočasnou prezidentkou sa následne stala dovtedajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje poslušnosť. Trump jej pohrozil ďalším vojenským zásahom, ak nebude spolupracovať s USA.

