Ukrajinu čaká ďalšie rokovanie s USA, riešiť sa bude aj otázka územia, uviedol Zelenskyj

„Ukrajina sa nevyhýba najťažším otázkam a nikdy nebude prekážkou mieru,“ uviedol na sociálnej sieti ukrajinský prezident. „Mier musí byť dôstojný. A to závisí od partnerov – od toho, či zabezpečia skutočnú pripravenosť Ruska ukončiť vojnu,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, pričom v posledných týždňoch na Západe zosilnelo diplomatické úsilie s cieľom vojnu ukončiť. Spomínané územné otázky zostávajú podľa Zelenského najväčšou prekážkou v mierovom procese, napísala agentúra Reuters. Kyjev je pod tlakom USA kvôli mierovej dohode, ale odmieta ruské požiadavky, aby sa vzdal svojich území a kontroly nad najväčším jadrovým zariadením v Európe, píše Reuters.
Rusko teraz ovláda zhruba pätinu Ukrajiny vrátane Krymu, ktorý anektovalo v roku 2014. Na Donbase okupuje približne 90 percent územia a v Záporožskej a Chersonskej oblasti okolo 75 percent. Tieto regióny požaduje celé. Kyjev sa ich odmieta vzdať, pričom USA podľa neho prišli s myšlienkou vytvorenia takzvanej voľnej ekonomickej zóny v častiach Donbasu, z ktorých by sa Ukrajina eventuálne stiahla. Záporožská jadrová elektráreň je považovaná za najväčšiu v Európe a leží na ukrajinskom území, hneď zkraja invázie sa jej však zmocnili ruské invázne vojská, ktoré ju okupujú.
Nový šéf Zelenského prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, ktorý je jedným z ukrajinských vyjednávačov, dnes na sociálnej sieti Telegram uviedol, že existujú konkrétne výsledky doterajších rokovaní, hoci nemôžu byť všetky zverejnené. „Ukrajinské národné záujmy budú chránené,“ uviedol Budanov bez podrobností. Rokovania podľa neho v Paríži pokračujú.
V utorok rokovali vo francúzskej metropole aj lídri krajín koalície ochotných, čo je označenie pre krajiny podporujúce Ukrajinu v jej obrane pred ruskou agresiou. Agentúra AFP v súvislosti s parížskou schôdzkou píše o prelome v rokovaniach. Francúzsko, Británia a Ukrajina podpísali podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na okraj rokovaní spoločnú deklaráciu o budúcich bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.
Jeden z bodov spomína zámer nasadiť po dosiahnutí prímeria ako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodné sily, do ktorých by prispeli tie krajiny koalície, ktoré k tomu budú ochotné. Podľa francúzskeho prezidenta text schválili všetci lídri krajín koalície. Český premiér Andrej Babiš povedal, že Česko vojakmi neprispeje.
Ruská reakcia na výsledky utorkovej parížskej schôdzky však zatiaľ nie je zrejmá, v minulosti Moskva dávala verbálne najavo ochotu rokovať o mieri, zároveň však opakovala, že mierové usporiadanie musí zohľadňovať jej požiadavky, vrátane územných. Rusko doteraz tiež jednoznačne odmietalo prítomnosť vojakov západných krajín na ukrajinskom území. Kyjev Moskvu viní z podkopávania mierového procesu.
Washington v Paríži zastupujú americký splnomocnenec Steve Witkoff a Jared Kushner, zať prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinskú stranu okrem iného Budanov a predseda ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov. Agentúra AFP s odvolaním sa na európsky diplomatický zdroj uviedla, že sa dnes v Paríži ďalších rokovaní zúčastnia zástupcovia Francúzska, Nemecka, Británie, Talianska a Turecka.