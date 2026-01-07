Naháňačka na otvorenom mori sa skončila: americká armáda zadržala tanker pod ruskou vlajkou

Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM) na sieti X v stredu oznámilo zaistenie tankera M/V Bella 1 pre porušenie amerických sankcií. „Loď bola zadržaná v severnom Atlantiku na základe zatykača vydaného federálnym súdom USA po tom, ako ju vystopovala loď pobrežnej stráže USA Munro,“ uvádza sa v príspevku.
Agentúra Reuters už skôr informovala, že Spojené štáty sa v Severnom mori zrejme pokúšajú zmocniť tankera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý sa vyhol americkej blokáde sankcionovaných plavidiel pri Venezuele a ktorý americká pobrežná stráž prenasleduje už viac než dva týždne. Rusko podľa amerických médií predtým vyslalo ponorku a ďalšie prostriedky, aby tanker, predtým známy ako Bella 1, sprevádzali.
Ruská televízia RT podľa Reuters skôr uviedla, že americké sily sa pokúšajú nalodiť na tanker z helikoptéry a zverejnila fotografiu helikoptéry v blízkosti lode. Podľa amerických predstaviteľov operáciu vykonávajú americké ozbrojené sily v spolupráci s pobrežnou strážou. Počas nej sa podľa nich v blízkosti tankera nachádzali ruské vojenské plavidlá, vrátane ruskej ponorky.Čítajte viac Rusko vyslalo ponorku, aby odprevadila tanker sledovaný Američanmi, píšu médiá
Plavidlo pôvodne označené ako Bella 1 sa podľa denníka The New York Times (NYT) nedávno objavilo v ruskom lodnom registri pod názvom Marinera s domovským prístavom v Soči pri Čiernom mori.
Podľa BBC sa loď okolo 14:00 SEČ nachádzala približne 200 kilometrov od južného pobrežia Islandu. Majiteľom je podľa stanice spoločnosť Louis Marine Shipholding Enterprises so sídlom v Turecku. Administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena firmu obvinila z väzieb na iránske revolučné gardy (IRGC).
Americká pobrežná stráž sa v stredu 7. januára podľa Reuters už zmocnila iného tankera spojeného s Venezuelou v latinskoamerických vodách, uviedli oficiálne americké zdroje.
Americké denníky v súvislosti so situáciou okolo tankera Bella 1/Marinera upozornili, že by teoreticky mohla skomplikovať rokovania medzi USA a Ruskom o potenciálnej mierovej dohode, ktorá by ukončila ruskú agresiu proti Ukrajine.
Tanker Marinera, pôvodne známy ako Bella-1, prenikol cez americkú námornú blokádu sankcionovaných plavidiel pri pobreží Venezuely a vyhýbal sa pokusom pobrežnej stráže USA o svoje zadržanie v Karibiku.
Prenasledovanie lode sa začalo v decembri, v čase zvýšeného tlaku USA na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého uplynulý víkend spolu s manželkou zajali a vyviezli z vlasti americké špeciálne jednotky.
Plavidlo v minulosti prepravovalo venezuelskú ropu. Pôvodne bolo registrované v Paname. Podobne ako iné lode aj Marinera sa dostala pod sankcie amerického ministerstva financií pre predchádzajúcu účasť na obchode s iránskou ropou. V súčasnosti sa podľa databáz plaví pod ruskou vlajkou.
USA pred dnešným dianím zadržali ďalšie dva tankery v Karibiku. Ide o plavidlá nazvané Skipper a Centuries, ktoré sú podľa stanice CBS News súčasťou takzvaných tieňových flotíl, nelegálne prepravujúcich ropu zo sankcionovaných krajín, ako sú Irán, Rusko alebo Venezuela.